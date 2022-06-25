Лука Модрич готовится к юбилейному сезону в «Мадриде»

Лука Модрич -один из ветеранов «Мадрида», хорвату 36 лет и 9 из них он провел в Королевском клубе. На сегодняшний день Лука не менее важный игрок для команды, чем когда только пришел из «Тоттенхэма».

Через месяц хорват вернется на поле, чтобы начать свой юбилейный, десятый сезон в «Мадриде» в статусе второго вице-капитана после Бензема и Начо.

Лука – лидер команды. Опыт, самоотдача и харизма привели его на олимп истории клуба, Модрич покорил сердца мадридистов и пользуется уважением у тех, кто не причисляет себя к болельщикам «Мадрида».

За прошлый сезон Модрич более чем заслужил продление контракта с Королевским клубом. В начале сентября Луке исполнится 37 лет, у него за плечами 5 побед в Лиге Чемпионов, 3 в Ла Лиге и еще множество наград в послужном списке, с которым он может считаться одним из лучших полузащитников в истории.