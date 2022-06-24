«Реал» все ближе к подписанию Паоло Дибалы. Вот как Анчелотти сможет встроить аргентинца в игру

Дибала станет свободным агентом 30 июня этого года.

Мадридский клуб сделает предложение 28-летнему игроку сборной Аргентины в случае ухода хавбека Марко Асенсио, сообщает Tuttosport, и Паоло вряд ли ответит отказом. Если этого не произойдет, есть два варианта, как Карло Анчелотти мог бы использовать аргентинца в своем составе.

4-4-2

Анчелотти мог бы использовать Дибалу в качестве второго нападающего в сокрушительной схеме 4-4-2. В этом случае Карим Бензема будет играть в паре с миниатюрным форвардом. Дибала забил 12 голов в 26 матчах на позиции второго нападающего в «Ювентусе».

4-3-3

Дибала может сыграть правого вингера по схеме 4-3-3. Это позиция, которая позволяет 28-летнему игроку создавать много моментов с помощью дриблинга. В прошлом сезоне Дибала четырежды играл на позиции правого края за «Ювентус» — он забил один гол и отдал две результативные передачи.