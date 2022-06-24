«Реал» теперь будет сотрудничать с BMW! Эпоха Audi окончена

Audi был одним из главных спонсоров «Мадрида» с 2003 года, но с 1 июля пути клуба и немецкого автоконцерна расходятся. 30 июня истекает многолетний контракт, который обе стороны решили не продлевать, не договорившись по финансовым вопросом. «Реал Мадрид», с учетом реновации «Сантьяго Бернабеу», хочет более выгодных спонсорских контрактов, а Audi, наоборот, хочет сосредоточиться только на «Баварии».

Однако, уход Audi вовсе не означает, что спонсор у «Мадрида» будет скромнее. По информации издания Marca, «сливочные» пересядут на BMW. Теперь именно эта марка станет одним из основных спонсоров клуба и будет отвечать за поставку автомобилей для игроков первой команды. «Реал Мадрид» объявит о новом соглашении на следующей неделе.

Штаб-квартира BMW находится в Мюнхене, концерн также выпускает Mini Cooper и Rolls-Royce, являясь лидером по продажам в Европе. BMW сотрудничает с «Миланом», с прошлого года поставляя автомобили клубу. Марка решила войти в футбол, как в свое время это сделали в Audi.

По контакту с «Мадридом», Audi не только предоставляли автомобили футболистам первой команды, лого бренда было размещено на скамейках и в некоторых зонах стадиона «Бернабеу». Также имя спонсора носили несколько летних турниров, в которых «Реал Мадрид» принимал участие.

Финансовая составляющая соглашения с BMW пока неизвестна, но оно не будет уступать Audi с точки зрения присутствия бренда в «Мадриде». Marca сообщает, «Реал Мадрид» и BMW планируют создание совместного центра развития, который будет развивать проекты в различных областях.

«Реал Мадрид» намерен продолжать увеличивать свой доход в геометрической прогрессии с новым стадионом, который будет готов в июне 2023 года. По прогнозу клуба, оборот увеличится примерно на 300 млн евро, в основном за счет круглогодичной эксплуатации стадиона. BMW, вне всяких сомнений, будет представлен внутри нового уникального стадиона.