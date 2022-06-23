Старт против новичка Ла Лиги, дерби 18 сентября, класико 16 октября. Календарь «Мадрида» на новый сезон

Федерация Футбола Испании опубликовала календарь «Мадрида» на предстоящий сезон 2022\23.

«Сливочные» начнут сезон с гостевого матча против новичков Ла Лиги – «Альмерии», а закончат домашней игрой с «Атлетиком».

Интересно, что первые три матча «Мадрида» будут сыграны не на «Бернабеу», что весьма необычно.

Вот полное расписание команды:

1. «Альмерия» vs «Реал Мадрид» – 14 августа

2. «Сельта» vs «Реал Мадрид» – 21 августа

3. «Эспаньол» vs «Реал Мадрид» – 28 августа

4. «Реал Мадрид» vs «Бетис» – 4 сентября

5. «Реал Мадрид» vs «Мальока» – 11 сентября

6. «Атлетико» vs «Реал Мадрид» – 18 сентября

7. «Реал Мадрид» vs «Осасуна» – 2 октября

8. «Хетафе» vs «Реал Мадрид» – 9 октября

9. «Реал Мадрид» vs «Барселона» – 16 октября

10. «Эльче» vs «Реал Мадрид» – 19 октября

11. «Реал Мадрид» vs «Севилья» - 23 октября

12. «Реал Мадрид» vs «Жирона» – 30 октября

13. «Райо» vs «Реал Мадрид» – 6 ноября

14. «Реал Мадрид» vs «Кадис» – 9 ноября

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15. «Вальядолид» vs «Реал Мадрид» – 31 декабря

16. «Вильярреал» vs «Реал Мадрид» – 8 января

17. «Реал Мадрид» vs «Валенсия» – 14 января

18. «Атлетик» vs «Реал Мадрид»- 22 января

19. «Реал Мадрид» vs «Реал Сосьедад» – 29 января

20. «Мальорка» vs «Реал Мадрид» – 5 февраля

21. «Реал Мадрид» vs «Эльче» – 12 февраля

22. «Осасуна» vs «Реал Мадрид» – 19 февраля

23. «Реал Мадрид» vs «Атлетико» – 26 февраля

24. «Бетис» vs «Реал Мадрид» – 5 марта

25. «Реал Мадрид» vs «Эспаньол» – 12 марта

26. «Барселона» vs «Реал Мадрид» – 19 марта

27. «Реал Мадрид» vs «Вальядолид» – 2 апреля

28. «Реал Мадрид» vs «Вильярреал» – 9 апреля

29. «Кадис» vs «Мадрид» – 16 апреля

30. «Реал Мадрид» vs «Сельта» – 23 апреля

31. «Жирона» vs «Реал Мадрид» – 26 апреля

32. «Реал Мадрид» vs «Альмерия» – 30 апреля

33. «Реал Сосьедад» vs «Реал Мадрид» – 3 мая

34. «Реал Мадрид» vs «Хетафе» – 14 мая

35. «Валенсия» vs «Реал Мадрид» – 21 мая

36. «Реал Мадрид» vs «Райо» – 24 мая

37. «Севилья» vs «Реал Мадрид» - 28 мая

38. «Реал Мадрид» vs «Атлетик» – 4 июня