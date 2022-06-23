Старт против новичка Ла Лиги, дерби 18 сентября, класико 16 октября. Календарь «Мадрида» на новый сезон

Федерация Футбола Испании опубликовала календарь «Мадрида» на предстоящий сезон 2022\23.
«Сливочные» начнут сезон с гостевого матча против новичков Ла Лиги – «Альмерии», а закончат домашней игрой с «Атлетиком».
Интересно, что первые три матча «Мадрида» будут сыграны не на «Бернабеу», что весьма необычно.
Вот полное расписание команды:
1. «Альмерия» vs «Реал Мадрид» – 14 августа
2. «Сельта» vs «Реал Мадрид» – 21 августа
3. «Эспаньол» vs «Реал Мадрид» – 28 августа
4. «Реал Мадрид» vs «Бетис» – 4 сентября
5. «Реал Мадрид» vs «Мальока» – 11 сентября
6. «Атлетико» vs «Реал Мадрид» – 18 сентября
7. «Реал Мадрид» vs «Осасуна» – 2 октября
8. «Хетафе» vs «Реал Мадрид» – 9 октября
9. «Реал Мадрид» vs «Барселона» – 16 октября
10. «Эльче» vs «Реал Мадрид» – 19 октября
11. «Реал Мадрид» vs «Севилья» - 23 октября
12. «Реал Мадрид» vs «Жирона» – 30 октября
13. «Райо» vs «Реал Мадрид» – 6 ноября
14. «Реал Мадрид» vs «Кадис» – 9 ноября
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15. «Вальядолид» vs «Реал Мадрид» – 31 декабря
16. «Вильярреал» vs «Реал Мадрид» – 8 января
17. «Реал Мадрид» vs «Валенсия» – 14 января
18. «Атлетик» vs «Реал Мадрид»- 22 января
19. «Реал Мадрид» vs «Реал Сосьедад» – 29 января
20. «Мальорка» vs «Реал Мадрид» – 5 февраля
21. «Реал Мадрид» vs «Эльче» – 12 февраля
22. «Осасуна» vs «Реал Мадрид» – 19 февраля
23. «Реал Мадрид» vs «Атлетико» – 26 февраля
24. «Бетис» vs «Реал Мадрид» – 5 марта
25. «Реал Мадрид» vs «Эспаньол» – 12 марта
26. «Барселона» vs «Реал Мадрид» – 19 марта
27. «Реал Мадрид» vs «Вальядолид» – 2 апреля
28. «Реал Мадрид» vs «Вильярреал» – 9 апреля
29. «Кадис» vs «Мадрид» – 16 апреля
30. «Реал Мадрид» vs «Сельта» – 23 апреля
31. «Жирона» vs «Реал Мадрид» – 26 апреля
32. «Реал Мадрид» vs «Альмерия» – 30 апреля
33. «Реал Сосьедад» vs «Реал Мадрид» – 3 мая
34. «Реал Мадрид» vs «Хетафе» – 14 мая
35. «Валенсия» vs «Реал Мадрид» – 21 мая
36. «Реал Мадрид» vs «Райо» – 24 мая
37. «Севилья» vs «Реал Мадрид» - 28 мая
38. «Реал Мадрид» vs «Атлетик» – 4 июня
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