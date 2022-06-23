У Мадрида проблемы с Клубным чемпионатом мира! ФИФА не может определиться с датами

Чемпионат мира в Катаре стал причиной хаоса в футбольном календаре: всего за 5 месяцев до старта турнира расписание до сих пор не установлено, а Клубный чемпионат мира только предстоит организовать.

В ноябре все лиги будут на паузе на время Мундиаля. Старт турнира намечен на 21 ноября, а окончание – на 18 декабря. Большинство чемпионатов возобновятся через 10 дней после финала турнира.

Во вторую и третью недели декабря обычно проходит Клубный чемпионат мира. По данным издания Sport, «Реал Мадрид» пока не получил информацию о соревновании, кроме того, что в нем примут участие американский «Сиэтл Саундерс» и марокканский «Видад».

ФИФА должно определиться, как включить турнир в плотное расписание, не забыв также о Суперкубке Испании, Кубке Короля, Лиге Чемпионов и Ла Лиге. Обычно, после новогодних каникул, промежутки среди недели занимают эти соревнования.

Особенно интересно узнать, вызовет ли эта проблема неодобрение у «сливочных». Футболисты все чаще поднимают вопрос о количестве матчей у топ-клубов, в «Мадриде» ранее на эту тему высказывался Тибо Куртуа.