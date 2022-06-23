Винисиус оставил комментарий горячей красотке — СМИ тут же решили, что пара встречается. А как на самом деле?

Речь об с известной испанской актрисе Эстер Экспозито. Вот все, что вам нужно знать об этой истории.

Кто такая Эстер: испанская актриса, прославившаяся ролью Карлы в сериале Netflix «Элита». В сериале есть несколько откровенно сексуальных сцен.

Она чрезвычайно популярна и имеет 29,3 миллиона подписчиков в Instagram. Многие считают ее эталоном женской красоты и секс-иконой.

Как все началось: вингер «Реала» оставил комментарий фотографии Эстер в Instagram. Было совершенно очевидно, что она ему нравится.

Что происходит сейчас: В Испании ходят слухи, что между Вини и Эстер может быть роман. СМИ пестрят заголовками о новой паре.

Сама Эстер, кажется, опровергла эти слухи, опубликовав соответствующий пост в своих историях в Instagram.

Винисиусу можно посочувствовать в этом случае - закадрить такую ​​девушку, как Эстер, может быть более впечатляющим подвигом, чем его 42 гола в сезоне.