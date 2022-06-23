Зидану – 50! Вспоминаем лучшие моменты карьеры великого француза

Тот самый случай, когда великий игрок стал великим тренером.

Родители Зидана эмигрировали в Париж из Алжира в 1953 году перед началом алжирской войны. 23 июня 1972 года родился Зинедин, он был младшим ребенком в большой семье. У него уже была сестра Лила, братья Джамель, Фарид и Нордин.

Играть в футбол молодой Зидан начал в марсельском квартале Ла-Кастеллан, затем перешел в клуб «Сетем-ле-Валлон», где выступал до четырнадцати лет. А вскоре был замечен скаутом футбольного клуба «Канн» Жаном Варро. Приход Зидана в основной состав «Канна» совпал с выходом команды под руководством Жана Фернандеса в Первый дивизион. В профессиональном футболе Зидан дебютировал 18 мая 1989 года – в возрасте 16 лет.

Зидан играл в сборных Франции всех возрастов.

В 1992 году тогдашний тренер «Бордо» Ролан Курбис переманил в свою команду талантливого полузащитника.

Спустя четыре года Ювентус» перевез будущего обладателя «Золотого мяча» в Италию.

Летом 2001 года Зидан перешёл в «Реал» за рекордные тогда 75 миллионов евро. В том же сезоне 2001/2002 Зидан помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, забив тот самый знаменитый гол «Байеру» с лета.

По окончании карьеры Зидан стал помощником президента «Реала» Флорентино Переса.

Вскоре он стал директором первой команды, а поработав помощником у Карло Анчелотти, в 2016 году был назначен главным тренером «Реала», выиграв с ним три Лиги чемпионов подряд.

Свою будущую жену Зинедин встретил еще в 17 лет, они с Вероникой Лентиско-Фернандес до сих пор вместе, у них четверо сыновей - Энцо, Лука, Тео, Эльяс - все они по примеру отца стали футболистами.

За игрой Зидана можно наблюдать бесконечно.

А какой гол Зидана запомнился вам?