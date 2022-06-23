«Зубастик» Роналдо поздравил Рюдигера с переходом в «Реал». В детстве защитник был фанатом бразильского нападающего

Позвонил перед презентацией и заставил Антонио понервничать.

Рюдигер признался, что очень нервничал, когда его кумир Роналдо поздравлял его с переходом в «Реал». 29-летний игрок сборной Германии свободным агентом перебрался в столицу Испании после истечения срока его контракта с «Челси». Он подписал четырехлетний контракт с командой Карло Анчелотти и будет носить футболку под номером 22, которая стала вакантной после недавнего ухода Иско.

Рюдигер может похвастаться прекрасным резюме. За пять лет на «Стэмфорд Бридж» он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. За это время «синие» также вышли еще в три финала Кубка Англии и дважды в финал Кубка EFL.

Несмотря на это, Рюдигер все еще нервничал, когда накануне презентации в королевском клубе ему по видеосвязи позвонил Роналдо. Бразильская икона — один из величайших футболистов всех времен, выигравший 13 трофеев на клубном уровне и дважды выигравший чемпионат мира. Он также получал Золотой мяч в 1997 и 2002 годах.

С 2002 по 2007 год Роналду провел в «Реале», забив 104 гола в 177 играх, в том числе знаменитый хет-трик в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Рюдигер высоко ценит Роналдо: «Он играл в финале Чемпионата мира против Германии в 2002 году с той самой прической. Вся Германия смотрела тот матч.

Когда мы были детьми и играли в футбол на улице, Роналдо был нашим кумиром. Когда я подписал контракт, я говорил с ним по видеосвязи. Он был очень счастлив и очень нервничал одновременно. До скорой встречи. Hala Madrid!»