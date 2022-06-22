«Челси» интересуется Милитао, но все бесполезно: у бразильца космическая клаусула

«Челси» постепенно остается без защитников. Рюдигер ушел в «Реал Мадрид», Андреас Кристенсен и Сесар Аспиликуэта собираются в «Барселону». В этой ситуации клубу нужны усиления, и они нацелились на Эдера Милитао.

По информации СМИ, «Челси» готовит предложение по бразильскому защитнику, но каким бы щедрым оно ни было, в «Мадриде» даже и не думают продавать Эдера. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года, в нем прописаны отступные в размере 250 млн евро.

«Мадрид» хочет продлить соглашение с Милитао до 2027 года и увеличить отступные уже до 1 млрд евро. Сам футболист счастлив в столице Испании и уходить не собирается.