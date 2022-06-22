Антонио Рюдигер: «Антонио – это Кроос, зовите меня Руди»

Немецкий новичок дал интервью клубным СМИ, в котором рассказал о своем желании выиграть Лигу Чемпионов с «Мадридом».

О себе

«Я игрок с характером, но об остальном пусть лучше говорят другие, я предпочитаю не говорить о себе. Думаю, что сложно улучшить скорость, но мне повезло, потому что скорость досталась мне генетически, я очень этому рад. На поле я сосредоточен только на работе, но за пределами поля люблю пошутить, хочу, чтобы люди вокруг меня хорошо проводили время. Но главное, я способен смеяться над собой. Так как в команде уже есть Тони Кроос, а мне не нравится, когда меня называют Антонио, то зовите меня Руди».

О звонке Карло Анчелотти

«Тренер сыграл важную роль в моем трансфере. После нашего разговора я четко понял, что хочу играть за «Реал Мадрид». Хотя, конечно, в целом величие «Мадрида» говорит само за себя».

«Для меня большая честь работать с Карло Анчелотти. Я уверен, что многому могу научиться у него, надеюсь, что он поможет мне выиграть Лигу Чемпионов еще раз».

О первом днем в «Мадриде»

«Прежде всего, я благодарен за то, что нахожусь здесь. Кажется, что это сон, но все реально, и я очень рад этому. Я никогда ничего подобного не видел раньше, база «Мадрида» очень впечатляет, я взволнован и жду с нетерпением начала тренировок».

О «Мадриде»

«Думаю, все знают, что находится позади меня (трофеи «Мадрида»). Я всегда говорил, что Лига Чемпионов – это турнир «Мадрида», там видно истинное лицо клуба».

О конкуренции

«Мы говорим о футболистах, которые выиграли Лигу Чемпионов. Например, Начо побеждал в турнире 5 раз. В команде отлично сочетаются опыт и молодость, потому что Милитао немного моложе, хотя тоже получил международное признание и сыграл множество матчей. Я жду начала тренировок».

О советах Ковачича

«Я не так много общался с Кроосом о «Мадриде», но Матео Ковачич мне многое рассказывал, потому что он регулярно общается с Модричем. Он мне сказал: «Отправляйся туда и наслаждайся, это большой шаг для тебя». Я никогда ничего плохого о «Мадриде» не слышал».

О видеозвонке Рональдо

«Рональдо играл в 2002 году в финале против Германии, со своей знаменитой стрижкой. Когда мы были детьми и играли в футбол на улице, то Рональдо был нашим кумиром. Когда я подписал контракт с «Мадридом», то говорил с ним по видеосвязи. Я был взволнован и очень счастлив. Скоро мы увидимся. ¡Hala Madrid!».

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