40 млн евро в год. Винисиус мог получить безумные деньги в ПСЖ, но не предал «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение ПСЖ, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков в мировом футболе.
21-летний бразилец, забивший единственный гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в прошлом месяце, недавно подтвердил свое решение подписать новый контракт с «Лос Бланкос».
В интервью Sportv бывший экс-игрок «Фламенго» сказал: «Я продолжу работу в крупнейшем клубе мира. Это только начало. Мне предстоит многое покорить. Надеюсь, что в конце карьеры я завоюю много трофеев».
Винисиус собирается подписать пятилетний контракт с «Реалом» в ближайшие недели и будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, что составляет чуть менее 200 000 евро в неделю.
Его новый контракт, который, вероятно, будет включать в себя пункт о выкупе в размере 1 миллиарда евро, является намного крупнее по сравнению с его предыдущим контрактом.
По данным Goal, он был одним из самых низкооплачиваемых игроков «Реала», зарабатывая 3,2 миллиона евро за сезон.
Эта сумма возрастает до 4 миллионов евро, если принять во внимание бонусы, но текущая заработная плата означает, что он находится на той же сумме, что и Андрей Лунин, Хесус Вальехо и Дани Себальос.
Это, конечно, изменится в ближайшие недели, когда он подпишет новый контракт.
Ряд клубов изо всех сил старался переманить Винисиуса из «Мадрида» за большие деньги.
ПСЖ был готов предложить игроку зарплату в размере 770 000 евро в неделю — сумма, эквивалентная 40 миллионам евро в год.
Очевидно, что бразилец хочет остаться в Мадриде. «Я стал профессионалом, когда мне было 16, и я еще не полностью сформировался», — сказал бразилец в интервью Sportv.
«Реал оказывал огромное влияние, мне помогали Бензема, Марсело и Каземиро, очень опытные игроки. Я все время развивался. Этот сезон был хорошим, я надеюсь, что следующий будет лучше».
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