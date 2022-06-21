Говорит Мадрид
Блог

40 млн евро в год. Винисиус мог получить безумные деньги в ПСЖ, но не предал «Реал»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы
ПСЖ ПСЖ
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Футбол Футбол

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение ПСЖ, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков в мировом футболе.

21-летний бразилец, забивший единственный гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в прошлом месяце, недавно подтвердил свое решение подписать новый контракт с «Лос Бланкос».

 

В интервью Sportv бывший экс-игрок «Фламенго» сказал: «Я продолжу работу в крупнейшем клубе мира. Это только начало. Мне предстоит многое покорить. Надеюсь, что в конце карьеры я завоюю много трофеев».

Винисиус собирается подписать пятилетний контракт с «Реалом» в ближайшие недели и будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, что составляет чуть менее 200 000 евро в неделю.

Его новый контракт, который, вероятно, будет включать в себя пункт о выкупе в размере 1 миллиарда евро, является намного крупнее по сравнению с его предыдущим контрактом.

 

По данным Goal, он был одним из самых низкооплачиваемых игроков «Реала», зарабатывая 3,2 миллиона евро за сезон.

Эта сумма возрастает до 4 миллионов евро, если принять во внимание бонусы, но текущая заработная плата означает, что он находится на той же сумме, что и Андрей Лунин, Хесус Вальехо и Дани Себальос.

 

Это, конечно, изменится в ближайшие недели, когда он подпишет новый контракт.

Ряд клубов изо всех сил старался переманить Винисиуса из «Мадрида» за большие деньги.

 

ПСЖ был готов предложить игроку зарплату в размере 770 000 евро в неделю — сумма, эквивалентная 40 миллионам евро в год.

 

Очевидно, что бразилец хочет остаться в Мадриде. «Я стал профессионалом, когда мне было 16, и я еще не полностью сформировался», — сказал бразилец в интервью Sportv.

«Реал оказывал огромное влияние, мне помогали Бензема, Марсело и Каземиро, очень опытные игроки. Я все время развивался. Этот сезон был хорошим, я надеюсь, что следующий будет лучше». 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные