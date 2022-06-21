40 млн евро в год. Винисиус мог получить безумные деньги в ПСЖ, но не предал «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение ПСЖ, которое сделало бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков в мировом футболе.

21-летний бразилец, забивший единственный гол в финальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» в прошлом месяце, недавно подтвердил свое решение подписать новый контракт с «Лос Бланкос».

В интервью Sportv бывший экс-игрок «Фламенго» сказал: «Я продолжу работу в крупнейшем клубе мира. Это только начало. Мне предстоит многое покорить. Надеюсь, что в конце карьеры я завоюю много трофеев».

Винисиус собирается подписать пятилетний контракт с «Реалом» в ближайшие недели и будет зарабатывать 10 миллионов евро в год, что составляет чуть менее 200 000 евро в неделю.

Его новый контракт, который, вероятно, будет включать в себя пункт о выкупе в размере 1 миллиарда евро, является намного крупнее по сравнению с его предыдущим контрактом.