Тони Кроос отказался продлевать контракт с «Мадридом» - причина известна

«Реал Мадрид» сделал Тони Кроосу предложение продлить контракт, но немецкий футболист ответил отказом, сообщает Cadena Ser.

Тони Кроос пока не хочет подписывать новое соглашение. Полузащитник считает, что лучше подождать до финала следующего сезона, чтобы посмотреть, на каком уровне он будет выступать, и какой будет его роль в команде. 32-летний Кроос не хочет становиться обузой для клуба.

Текущее соглашение Тони Крооса и мадридского «Реала» рассчитано до 2023 года.

Королевский клуб был удивлен отказом футболиста, они четко дали понять Тони, что рассчитывают на него.

В мае Кроос намекнул, что задумывается о завершении карьеры.

Выступая в подкасте своего брата, Тони сказал: «Является ли данный этап финишной прямой моей карьеры? Может быть, не стану отрицать».

Кроос был одним из ключевых игроков «Мадрида» в завершившемся сезоне, он забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи за 44 матча.