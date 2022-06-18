Эдер Милитао: «Я доказал, почему являюсь самым дорогим защитником в истории «Мадрида»

Эдер Милитао ненадолго отвлекся от своего отпуска на жаркой Ибице и поговорил с журналистами Marca о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в начале своего этапа в «Мадриде». Также центральный защитник вспомнил непростой путь к Десимокуарте, оценил новичков команды и поделился своими ожиданиями от предстоящего Чемпионата Мира.

— Ты чувствовал, что тебе необходим этот отдых?

— После очень хорошего сезона и больших достижений я заслужил спокойный отдых с семьей, просыпаясь по утрам с чувством отлично проведенного сезона. Сейчас мы должны с пользой использовать предоставленное нам время.

— Даешь ли ты себе возможность отключиться или это невозможно?

— Первые дни больше предназначены для того, чтобы провести их с семьей. Когда останется около двух недель, я начну более активно работать над физической формой. Сейчас время побыть с семьей.

— Давай вернемся почти на год назад, когда команду покинули такие игроки «старта», как Рамос и Варан. Оказало ли это на тебя большое давление?

— Когда они оба ушли, люди отметили, что они сделали много для истории клуба. Я подумал, что пришло мое время делать правильные вещи, чтобы показать болельщикам и всем остальным, что они также могут на меня рассчитывать. Я продемонстрировал болельщикам великолепную игру и доказал, почему я в «Реал Мадрид».

— Оправдал ли ты 50 млн евро, заплаченные «Мадридом», и звание самого дорогого защитника в истории клуба?

— Да, я очень хорошо это доказал. Когда я перешел в клуб, все складывалось не очень хорошо, потому что передо мной было два центральных защитника, которые долгое время играли вместе. Теперь я действительно доказал, почему меня подписали.

— Что стало ключом к тому, чтобы груз пребывания в «Мадриде» не стал слишком тяжелым?

— Нужно работать и не позволять вещам выходить из-под контроля. Способность работать: я не переставал делать все, что делал, был уверен в себе. Я знал, что нахожусь не в самом лучшем положении, но работа и семья очень помогали мне в повседневной жизни.

— Был ли момент в начале твоего сложного этапа в «Мадриде», когда ты чувствовал себя хуже всего?

— В матче с «Бетисом», в котором я сыграл на позиции латераля и не очень хорошо с этим справился. После этого в мой голове было много мыслей, но потом этот опыт помог мне стать более мотивированным и более сконцентрированным, чтобы в следующий раз сделать хорошо свою работу.

— Сейчас весомую роль в команде также играет Алаба, с которым вы общаетесь на поле и за его пределами.

— Да. Он пришел, и мы очень быстро нашли общий язык. Было ощущение, что мы уже давно играем вместе. Он принес радость всем нам.

— Чему ты у него научился?

— Он всегда высокомотивирован во время матчей и обладает очень хорошей энергетикой.

— Считаешь ли ты, что вы с ним составляете лучшую пару центральных защитников в мире?

— Да, беря в расчет все то, что мы выиграли.

— Говоря о парах, ваши отношения сложились замечательно.

—Да, между нами возникла такая связь, будто мы знаем друг друга много лет.

— Каролин [девушка Милитао и феномен в соцсетях, комментирующий матчи] называет его «Абала».

— Абала, да [смеется].

— Как на тебя повлиял тот факт, что ты скоро станешь отцом?

— Стать молодым отцом было для меня мечтой. Я люблю детей. Это было мое желание, и теперь, когда я собираюсь его исполнить, я очень, очень счастлив.

— Уже придумали имя?

— Да, Сесилия.

— Что, по-твоему, сложнее: адаптироваться в «Мадриде» или быть отцом Сесилии?

— Оба варианта. Это будет также весело и радостно бегать за ней.

— И, возможно, потом она будет играть за женскую команду «Мадрида»…

— Конечно, надеюсь!

— Если говорить о более серьезных вещах, то мы не можем обойти тему Лиги Чемпионов. Никто за пределами команды не верил, а ты?

— Мы прошли через несколько сложных моментов, но всегда верили, что сможем дойти до финала и выиграть Десимокуарту. Мы знали, что это будет очень сложно, но мы всегда верили.

— Модрич сказал, что самая веселая ремонтада была в матче с «ПСЖ», а самая сложная – с «МанСити». Ты согласен?

— Я бы тоже остановил свой выбор на «МанСити». Мы боролись и боролись, а Марез забил нам на контратаке, и многое пронеслось у нас в голове. Когда Родриго забил первый гол, у нас тоже было много мыслей, например: «Черт, опять, это возможно». В футболе случается многое.

— Вы терпели, но прошли дальше. Мбаппе, какой он на коротких дистанциях?

— В поединке с «ПСЖ» мы увидели, что он великий игрок, мы все это знаем, однако наша сплоченность против них и против него стала решающей для нас.

— Его ждали в команде?

— Говорили, что сделка была почти завершена, что он должен был перейти в «Реал Мадрид»… Но потом я не знаю, что произошло. Это было его решение.

— Вы обсуждали это, например, в общем чате команды?

— Нет. Мы были спокойны, поскольку мы выполнили свою часть работы, а остальное нас уже не касалось.

— Как прокомментируешь переход Рюдигера?

— Это хороший центральный защитник, как мы все знаем. Добро пожаловать!

— Кажется, что ты мог бы играть вместе с ним, а Алаба перейти на левый фланг. Вам что-нибудь про это говорили?

— Я не знаю. Я оставляю это на усмотрение Мистера.

— Также говорят о возможности игры в три центральных защитника.

— У нас есть все необходимые для этого характеристики, это не вызовет у нас проблем. Посмотрим, что произойдет по ходу сезона.

— Ты упомянул Анчелотти. Как бы ты его охарактеризовал?

— Это великий тренер. Он много помогает нам, а также уважает решения игроков. В повседневной жизни он много говорит на тренировках. Это очень веселый человек, он много общается с нами. А еще тренерский штаб. Все они очень хорошие люди и отлично выполняют свою работу.

— Что ты имеешь в виду, говоря, что он уважает решения игроков?

— То, что произошло, например, в матче с «МанСити»: Анчелотти послушал Марсело. Он открытый человек.

— Чуамени – еще один новичок команды. Как ты его оцениваешь?

— Я с ним не знаком, но я видел, как он играет, и думаю, что он принесет нам много пользы.

— Что для тебя значит твой первый Чемпионат Мира?

— Достичь всего этого и сыграть на Чемпионате Мира – это радость и одновременно мечта. Любой футболист знает, насколько это важно. У меня будет первый шанс испытать все это на себе.

— Бразилия – фаворит турнира?

— Да, надеюсь мы его выиграем.

— А как ты оцениваешь сборную Испании?

— Хорошо. Мы все знаем, что в составе этой сборной очень хорошие игроки.

— Над чем тебе еще нужно работать?

— Нужно работать каждый день. Я хочу стать одним из лучших центральных защитников в мире, и для этого мне нужно ежедневно работать, тренироваться и делать все, что в моих силах.

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