Марсело может оказаться в «Милане»

Марсело попрощался с «Мадридом», бразилец покинул клуб в статусе легенды и самого титулованного футболиста в истории. Марсело завоевал с «Мадридом» 25 трофеев.

Бразильцу 34 года, и он не думает вешать бутсы на гвоздь. Новым клубом Марсело может стать «Милан». По сообщениям итальянских СМИ, «россо-нери» рассматривают футболиста, как возможное усиление команды и дублера Тео Эрнандеса на позиции левого латераля. Если Марсело согласится, то сможет играть в топ-клубе, выступающем в Лиге Чемпионов.

Проблема в зарплате футболиста. Марсело получал в «Мадриде» 8 млн евро, ему нужно будет согласиться сократить эту сумму в половину, чтобы перейти в «Милан».