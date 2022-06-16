Давление, деньги, обещания. Перес рассказал, на что пошел «ПСЖ», чтобы убедить Мбаппе остаться

Перес уверен, что "ПСЖ" давили на игрока, чтобы убедить его остаться.

Флорентино Перес в недавнем интервью много наговорил о сорвавшемся трансфере Килиана Мбаппе.

«Нелегко отказать президенту Франции, президенту ПСЖ и другим людям.

Когда в Катаре вам предлагают некоторые вещи, которые сводят вас с ума, сложно отказаться", - сказал Перес.

«Думаю, его мать хотела, чтобы он перешел в «Реал», потому что это было его мечтой в детстве.

Говорят, мать расстроилась», — добавил Перес.

Из сказанного становится ясно, что сделал «ПСЖ», чтобы удержать Мбаппе:

1. Сумасшедшее давление.

2. Ему предложили колоссальные деньги.

3. Они заставили мэра Парижа и, возможно, президента Франции убедить его.

4. Соблазнили агента деньгами. Агет Мбаппе - его мать.

5. Они сделали Мбаппе лидером своего спортивного проекта. Это сделало Мбаппе, возможно, самым влиятельным футболистом в европейском клубе.