Давление, деньги, обещания. Перес рассказал, на что пошел «ПСЖ», чтобы убедить Мбаппе остаться

Флорентино Перес в недавнем интервью много наговорил о сорвавшемся трансфере Килиана Мбаппе.
Перес уверен, что "ПСЖ" давили на игрока, чтобы убедить его остаться.
«Нелегко отказать президенту Франции, президенту ПСЖ и другим людям.
Когда в Катаре вам предлагают некоторые вещи, которые сводят вас с ума, сложно отказаться", - сказал Перес.
«Думаю, его мать хотела, чтобы он перешел в «Реал», потому что это было его мечтой в детстве.
Говорят, мать расстроилась», — добавил Перес.
Из сказанного становится ясно, что сделал «ПСЖ», чтобы удержать Мбаппе:
1. Сумасшедшее давление.
2. Ему предложили колоссальные деньги.
3. Они заставили мэра Парижа и, возможно, президента Франции убедить его.
4. Соблазнили агента деньгами. Агет Мбаппе - его мать.
5. Они сделали Мбаппе лидером своего спортивного проекта. Это сделало Мбаппе, возможно, самым влиятельным футболистом в европейском клубе.
«В «Реале» нет никого выше клуба. Он великий футболист, он может больше, чем другие, но это коллективный вид спорта, и у нас есть ценности и принципы, которые мы не можем изменить".
Комментарии