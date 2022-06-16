Золотой мяч Бензема, разборки с ПСЖ и трансферы. Главное – из интервью Флорентино Переса

Флорентино Перес провел почти два часа, отвечая на вопросы El Chiringuito в четверг вечером. Вот семь основных тезисов из большого интервью:

Отрицает соглашение с «Атлетико»

Перес подтвердил, что «Реал» может подписать Жоао Феликса, если захочет.

«Соглашения с «Атлетико» не существует», — сказал Перес.

«Если бы мы хотели подписать, например, Жоао Феликса, мы бы поговорили с «Атлетико», чтобы узнать, хотят ли они его продать».

Нет новых подписаний

Президент подтвердил, что «Реал» больше не подпишет новых игрокок этим летом.

«Мы пока остановимся на Рюдигере и Тчуамени. Трое ушли, двое пришли, посмотрим, что будет с остальными».

«У нас нет места для новых подписаний в составе», — добавил Перес.

Зидан в ПСЖ

«Зидан в «ПСЖ»? Я с ним не разговаривал. Но я знаю, что она наш человек, человек Мадрида и сборной Франции.

УЕФА хочет, чтобы ПСЖ вышел в финал ЛЧ?

Возможно, УЕФА хотел, чтобы ПСЖ сыграл в финале Лиги чемпионов. Перес чувствует нечестную игру.

«Мы проиграли ПСЖ со счетом 0:1. После этого они выбрали Париж для проведения финала Лиги чемпионов», — сказал Перес.

«Мы играли в Париже, и мы играли не очень хорошо. Через три недели мы сыграли ответный матч. Вот тут и произошла смена места проведения, может быть, они думали, что выиграют на «Бернабеу» и сыграют финал в Париже».

«Мы хотим знать, почему они выбрали Париж для финала Лиги чемпионов. Нам нужны объяснения от УЕФА».

Золотой мяч Бензема гарантирован

Перес считает, что «Золотой мяч» в этом году принадлежит Кариму Бензема. Нет соперника.

«Этот «Золотой мяч» точно принадлежит Бензема», — сказал Перес.

Бензема забил более 50 голов за клуб и сборную в прошедшем сезоне. Он также выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Следующий обладатель Золотого мяча – тоже из Мадрида

«Я уверен, что Винисиус выиграет «Золотой мяч». Как Бензема и Модрич», — сказал Перес.

Новый Сантьяго Бернабеу?

«Бернабеу» будет готов примерно через год. В конце следующего сезона. Пандемия и события в Украине это задержали».