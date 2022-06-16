Золотой мяч Бензема, разборки с ПСЖ и трансферы. Главное – из интервью Флорентино Переса

Флорентино Перес провел почти два часа, отвечая на вопросы El Chiringuito в четверг вечером.
Вот семь основных тезисов из большого интервью:
Отрицает соглашение с «Атлетико»
Перес подтвердил, что «Реал» может подписать Жоао Феликса, если захочет.
«Соглашения с «Атлетико» не существует», — сказал Перес.
«Если бы мы хотели подписать, например, Жоао Феликса, мы бы поговорили с «Атлетико», чтобы узнать, хотят ли они его продать».
Нет новых подписаний
Президент подтвердил, что «Реал» больше не подпишет новых игрокок этим летом.
«Мы пока остановимся на Рюдигере и Тчуамени. Трое ушли, двое пришли, посмотрим, что будет с остальными».
«У нас нет места для новых подписаний в составе», — добавил Перес.
Зидан в ПСЖ
«Зидан в «ПСЖ»? Я с ним не разговаривал. Но я знаю, что она наш человек, человек Мадрида и сборной Франции.
УЕФА хочет, чтобы ПСЖ вышел в финал ЛЧ?
Возможно, УЕФА хотел, чтобы ПСЖ сыграл в финале Лиги чемпионов. Перес чувствует нечестную игру.
«Мы проиграли ПСЖ со счетом 0:1. После этого они выбрали Париж для проведения финала Лиги чемпионов», — сказал Перес.
«Мы играли в Париже, и мы играли не очень хорошо. Через три недели мы сыграли ответный матч. Вот тут и произошла смена места проведения, может быть, они думали, что выиграют на «Бернабеу» и сыграют финал в Париже».
«Мы хотим знать, почему они выбрали Париж для финала Лиги чемпионов. Нам нужны объяснения от УЕФА».
Золотой мяч Бензема гарантирован
Перес считает, что «Золотой мяч» в этом году принадлежит Кариму Бензема. Нет соперника.
«Этот «Золотой мяч» точно принадлежит Бензема», — сказал Перес.
Бензема забил более 50 голов за клуб и сборную в прошедшем сезоне. Он также выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.
Следующий обладатель Золотого мяча – тоже из Мадрида
«Я уверен, что Винисиус выиграет «Золотой мяч». Как Бензема и Модрич», — сказал Перес.
Новый Сантьяго Бернабеу?
«Бернабеу» будет готов примерно через год. В конце следующего сезона. Пандемия и события в Украине это задержали».
«Новый Сантьяго Бернабеу будет готов в конце следующего сезона. Через год».
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