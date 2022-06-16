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У Марсело появилось еще два варианта в Ла Лиге

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Будущее Марсело пока остается неизвестным. После того, как он покинул «Реал Мадрид» появилось множество слухов, связывающих его с той или иной командой.

Сначала речь шла о «Вальядолиде», который возглавляет Роналдо. Близкое расположение к Мадриду также является плюсом. Однако, «Хетафе» и «Райо Вальекано» тоже близки к столице. По сообщениям портала 'Fichajes.com', оба клуба будут рады видеть у себя Марсело.

С каждым днем у бразильца все больше шансов остаться в Ла Лиге, в какой-то момент он может противостоять на поле «Мадриду», клубу, где он провел последние 15 лет и стал легендой.

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