Судьба приготовила для Бензема еще одну награду: он станет первым капитаном команды после ухода Марсело

«Бензема должен забить 50 голов в будущем сезоне». Возможно Карло Анчелотти не верил своим же словам, сказанным 2 июня прошлого года во время пресс-конференции, посвященной началу его второго этапа в «Мадриде». В последнем сезоне под руководством Зинедина Зидана у команды была явная проблема с голами, было забито всего 88 мячей, 30 из них на счету Бензема. Анчелотти призвал Карима увеличить показатели и бросил вызов Винисиусу, который в первом же сезоне при итальянце забил 22 гола.

Прогресс Винисиуса стал идеальным дополнением к лучшем сезону в карьере Карима Бензема, который все-таки стал автором 50 голов, как того и хотел Карло Анчелотти. Карим забил 44 мяча в 46 матчах за «Реал Мадрид», он лучший бомбардир Ла Лиги и Лиги Чемпионов, а также на его счету 6 мячей за Францию: два в Лиге Наций 2021 против Бельгии и Испании, три в отборочных матчах на Чемпионат мира и в Лиге Наций 2022 – в ворота Дании.

«Реал Мадрид» очень сдержанно ищет Кариму приемника, несмотря на шумиху в СМИ вокруг Мбаппе и Холанда, двух стратегических целей, но все же только дополняющих француза во всяком случае в ближайшее время.

Контракт Карима рассчитан до 2023 года, в клубе не сомневаются, что он продолжит выступать на высочайшем уровне и проблем с продлением соглашения не будет. В похожей ситуации был Лука Модрич, чей контракт продлили несколько дней назад. И Карим, и Лука, а также Куртуа и Винисиус были ключевыми игроками «Мадрида» в завершившимся сезоне, который навсегда войдет в историю клуба.

Карим уже догнал Рауля, став вторым лучшим бомбардиром в истории «Мадрида». Теперь его задача сократить отставание от Криштиану Роналду и его фантастического рекорда в 451 гол за 9 сезонов. Это крайне сложная задача, несмотря на выдающиеся результаты Бензема в последних сезонах. С тех пор, как Криштиану ушел четыре года назад, худшим показателем по забитым голам у Карима было 27 мячей в сезоне 2019/20. В двух других сезонах француз преодолевал барьер в 30 голов, а в этот раз он достиг невероятных высот, которые, казалось, доступны только Роберту Левандовски или Холанду, после ухода со сцены Месси и Роналду.

Судьба приготовила для Карима Бензема еще одну награду: он станет первым капитаном команды после ухода Марсело спустя 16 лет в клубе. Теперь эта почетная обязанность перейдет к Кариму, хотя по факту он и так был основным капитаном в этом сезоне. Марсело зачастую оставался на скамейке запасных, позволив Кариму получить опыт лидера «Мадрида» на поле. Хотя именно Марсело поднимал над головой все три кубка, которые «Реал Мадрид» завоевал по ходу сезона. Марсело разделил с Каримом триумф в Ла Лиге, когда оба футболиста подняли трофей во время празднования на сцене на «Бернабеу».

Источник