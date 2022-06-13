«Я не чувствую, что ухожу из «Реала». Марсело расплакался на прощании

Марсело не мог сдержать слез во время своей прощальной речи на «Сантьяго Бернабеу».

«Я хочу поблагодарить клуб, своих товарищей по команде, тренеров, экипировщиков, которые для меня как семья. Мы посвящаем себя только игре в футбол, но без тех, кто выполняет грязную работу, это все невозможно». — сказал Марсело в своей прощальной речи.

«Я хочу поблагодарить свою жену Кларису, без нее я не был бы тем мужчиной, которым я являюсь. И моих сыновей, которые смотрели, как их отец играет за величайший клуб в мире.

Каждый день своей жизни я просыпался с радостью от того, что нахожусь в лучшем клубе мира. Сегодня я ухожу как самый титулованный игрок клуба.

Это не прощание, я не чувствую, что ухожу из «Реала», — сказал защитник.

Марсело покидает «Реал», сыграв 545 матчей, забив 38 голов и отдав 103 результативные передачи.