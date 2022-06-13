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Регилон, Анхелиньо и еще несколько вариантов. 4 потенциальных замены Марсело

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«Реал» подтвердил, что Марсело покинет клуб спустя 15 лет.

Уход Марсело из «Реала» создает большой пробел, который необходимо заполнить до конца лета.

Вот 4 варианта для «Лос-Бланкос», кем заменить бразильца:

Мигель Гутьеррес

«Реал» может обратиться к своему игроку из «Кастильи» — Мигелю Гутьерресу.

20-летний футболист впечатлял, когда Зидан и Анчелотти дали ему шанс сыграть в первой команде.

Он также представляет собой более бюджетный вариант, поскольку «Реалу» не нужно тратить деньги, чтобы взять его в свою основную команду.

Фран Гарсия

В прошлом сезоне Гарсия отличился в Ла Лиге за «Райо Вальекано». «Реал» продал его прошлым летом за 2 миллиона евро, но с тех пор его стоимость увеличилась почти до 10 миллионов.

Этим летом «Лос Бланкос» могут переподписать 22-летнего футболиста по дешевке, чтобы обеспечить подмену для Ферлана Менди.

Анхелиньо

«Реал» может выбрать игрока, который доказал свое мастерство и опыт в нескольких  европейских лигах – он играл в «Сити» в АПЛ и в «Лейпциге» в Бундеслиге.

Испанец стабильно прогрессирует, может даже бросить вызов Менди за постоянное место в «Реале». Его можно купить всего за 30 миллионов евро.

Серхио Регилон

Левый защитник воспитывался в «Реале» и может вписаться в команду Анчелотти как влитой.

25-летний футболист может играть как на позиции левого защитника, так и на позиции левого вингера. 

Возвращение в «Реал» может показаться заманчивым для Регилона.

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