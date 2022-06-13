Регилон, Анхелиньо и еще несколько вариантов. 4 потенциальных замены Марсело

«Реал» подтвердил, что Марсело покинет клуб спустя 15 лет.
Уход Марсело из «Реала» создает большой пробел, который необходимо заполнить до конца лета.
Вот 4 варианта для «Лос-Бланкос», кем заменить бразильца:
Мигель Гутьеррес
«Реал» может обратиться к своему игроку из «Кастильи» — Мигелю Гутьерресу.
20-летний футболист впечатлял, когда Зидан и Анчелотти дали ему шанс сыграть в первой команде.
Он также представляет собой более бюджетный вариант, поскольку «Реалу» не нужно тратить деньги, чтобы взять его в свою основную команду.
Фран Гарсия
В прошлом сезоне Гарсия отличился в Ла Лиге за «Райо Вальекано». «Реал» продал его прошлым летом за 2 миллиона евро, но с тех пор его стоимость увеличилась почти до 10 миллионов.
Этим летом «Лос Бланкос» могут переподписать 22-летнего футболиста по дешевке, чтобы обеспечить подмену для Ферлана Менди.
Анхелиньо
«Реал» может выбрать игрока, который доказал свое мастерство и опыт в нескольких европейских лигах – он играл в «Сити» в АПЛ и в «Лейпциге» в Бундеслиге.
Испанец стабильно прогрессирует, может даже бросить вызов Менди за постоянное место в «Реале». Его можно купить всего за 30 миллионов евро.
Серхио Регилон
Левый защитник воспитывался в «Реале» и может вписаться в команду Анчелотти как влитой.
25-летний футболист может играть как на позиции левого защитника, так и на позиции левого вингера.
Возвращение в «Реал» может показаться заманчивым для Регилона.
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