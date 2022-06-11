Несколько подписаний и перезагрузка. Что нужно сделать «Реалу» в летнее трансферное окно

Спустя пару недель после завоевания 14-го титула Лиги чемпионов «Реал» сильно занят.

Клуб уже подписал свободного агента центрального защитника Антонио Рюдигера после истечения срока его контракта с «Челси», а полузащитник Орельен Тчуамени, как ожидается, завершит свой переход в ближайшие пару дней.

Но команда все еще нуждается в некоторых изменениях. Что можно предложить Мадриду?

Купить Габриэля Жезуса

Жезус покинет «Манчестер Сити» в это окно. Это многие подтверждают.

Бразильский форвард был важной частью системы Хосепа Гвардиолы, но он не всегда попадал в стартовый состав. Текм не менее, он «супер запасной» и проверен топовой лигой.

Жезусу – 25, он только что закончил свой шестой сезон в Манчестере и ищет новый вызов в новом клубе.

Фабрицио Романо сообщил, что «Реал» связался с агентами Жезуса несколько недель назад, но с тех пор переговоры не продвинулись. Жезус мог бы стать подменой для Карима Бензема или побороться с Федерико Вальверде и Родриго за место на правом фланге.

Подписание Жезуса и уход Марко Асенсио был бы огромным обновлением.

Продать игроков, у которых больше нет будущего (Асенсио, Йович, Мариано)

«Реал» гораздо более стабилен в финансовом отношении, чем их соперник, «Барселона».

Тем не менее, есть еще несколько игроков, от которых «Лос Бланкос» должны попытаться избавиться, чтобы не платить дорогую заработную плату.

Контракты Иско, Бэйла и Марсело истекли в конце этого сезона. Это хорошее начало. Теперь «Реал» избавиться от таких игроков, как Асенсио, Лука Йович, Мариано Диас и Хесус Вальехо.

Йович, Мариано и Хесус Вальехо в сумме отыграли 1041 минуту в сезоне 21/2022. Эта тройка вышла в старте в совокупности всего 8 раз. Зачем платить столько денег за то, чтобы они сидели на скамейке запасных?

Хоть Асенсио и был на поле более регулярно, у него явно нет той творческой искры/энергии, которая была, когда он подписывал контракт. Его форма непостоянна, его явно обошли Родриго и Вальверде на правом фланге, и есть клубы, заинтересованные в его подписании.

Попробовать подписать Риса Джеймса

За последние пару лет защитник «Челси»привлек внимание «Реала» своей великолепной игрой как за клуб, так и за сборную.

После 1/4 финала ЛЧ с «Челси» интерес «Реала» только вырос. Интерес Риса Джеймса к тому, чтобы покинуть «Челси» и отправиться в новое приключение, также значительно растет.

Дани Карвахаль уже не тот игрок, которым он был несколько лет назад. Существует огромный вопрос по поводу его долгосрочного здоровья. После того как прошлым летом Альваро Одриосола был отдан в аренду «Фиорентине», Лукас Васкес был задействован на позиции правого защитника гораздо чаще, чем должен был.

Можно с уверенностью сказать, что Одриосола — это не будущее в этой команде, Васкес не является прирожденным защитником, хотя и может это сделать, если необходимо, а Карвахалю сейчас 30 лет. Рис Джеймс идеально подходит для «Реала», и ему всего 22 года.