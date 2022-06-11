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5 игроков атаки «Реала» на следующий сезон: клуб не будет покупать нового форварда

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По данным COPE, «Реал» не будет подписывать нового нападающего на сезон 22/23.

Клуб даже не будет пытаться купить нового форварда. Даже в том случае, если Лука Йович и Мариано Диас покинут клуб этим летом.

«Реал» ожидает возвращения Борхи Майораля из аренды в "Хетафе". Испанец получит шанс проявить себя.

Таким образом, нападение Мадрида будет состоять из Карима Бензема, Винисиуса Жуниора, Борхт Майораля, Родриго Гоэса и Марко Асенсио.

Впрочем, проблема ли это? «Реал» выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов одной и той же атакой, за исключением Майораля. Только в Ла Лиге они забили 80 голов.

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