5 игроков атаки «Реала» на следующий сезон: клуб не будет покупать нового форварда

По данным COPE, «Реал» не будет подписывать нового нападающего на сезон 22/23.

Клуб даже не будет пытаться купить нового форварда. Даже в том случае, если Лука Йович и Мариано Диас покинут клуб этим летом.

«Реал» ожидает возвращения Борхи Майораля из аренды в "Хетафе". Испанец получит шанс проявить себя.

Таким образом, нападение Мадрида будет состоять из Карима Бензема, Винисиуса Жуниора, Борхт Майораля, Родриго Гоэса и Марко Асенсио.