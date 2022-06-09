Сделка с Модричем завершена: еще 4 игрока могут подписать новые контракты этим летом

Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» на один год до 2023 года.
Вот 4 игрока, которые могут последовать за ним.
Винисиус
Сообщается, что бразилец подпишет контракт до 2028 года на сумму около 60 миллионов евро.
Без единого сомнения, 21-летний футболист заслуживает нового контракта после столь результативного сезона.
Милитао
Центральный защитник намерен связать себя с клубом новым долгосрочным соглашением, в котором его зарплата значительно вырастет.
Асенсио
Будущее испанца зависит от того, будет ли он играть в основном составе в ближайшие годы.
Если клуб гарантирует ему то, что он хочет, он подпишет новый контракт.
Себальос
Говорят, что Карло Анчелотти восхищался тяжелой работой полузащитника на последнем отрезке сезона.
Качества Себальоса могут быть вознаграждены новым контрактом, но пока неясно, подпишет ли он его.
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