Сделка с Модричем завершена: еще 4 игрока могут подписать новые контракты этим летом

Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» на один год до 2023 года.

Вот 4 игрока, которые могут последовать за ним.

Винисиус

Сообщается, что бразилец подпишет контракт до 2028 года на сумму около 60 миллионов евро.

Без единого сомнения, 21-летний футболист заслуживает нового контракта после столь результативного сезона.

Милитао

Центральный защитник намерен связать себя с клубом новым долгосрочным соглашением, в котором его зарплата значительно вырастет.

Асенсио

Будущее испанца зависит от того, будет ли он играть в основном составе в ближайшие годы.

Если клуб гарантирует ему то, что он хочет, он подпишет новый контракт.

Себальос

Говорят, что Карло Анчелотти восхищался тяжелой работой полузащитника на последнем отрезке сезона.