Каземиро: «Флорентино называет нас «три тенора»

Каземиро подвел итоги сезона в интервью изданию AS.

«Команда просто, как из фильма. Мы пять раз выиграли Лигу Чемпионов за последние восемь лет, этому есть только одно определение – сотворение истории».

Полузащитник является частью легендарного трио с Тони Кроосом и Лукой Модричем, которое столько сделало для побед Королевского клуба.

«Флорентино называет нас «три тенора», как Паваротти, Каррерас и Доминго. Модрич, Кроос и я завоевали право остаться в истории на долгие годы», - считает Каземиро.

Бразилец объяснил потрясающие ремонтады в матчах с «ПСЖ», «Челси» и «МанСити».

«Никогда нельзя списывать «Мадрид» со счетов. Этот герб заставляет тебя совершать невозможное. Наша победа в Лиге Чемпионов в Париже запомнится на всю жизнь. Это самый невероятный Кубок Европы».