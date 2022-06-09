Пополнение в трофейном зале «Мадрида»: Флорентино Перес уже готов идти за 15 кубком Лиги Чемпионов

Флорентино Перес разместил новенький трофей «Мадрида» - 14й кубок Лиги Чемпионов в зале наград клуба.

«Реал Мадрид» подтвердил свой статус короля Европы, обыграв «Ливерпуль» в финале Лиги Чемпионов в Париже, автором решающего гола стал Винисиус.

Матч против «Ливерпуля» -это прекрасное завершение ярчайшего сезона команды Карло Анчелотти в главном турнире Европы, по ходу которого они выбили «ПСЖ», «Челси» и «МанСити».

Президент клуба Флорентино Перес разместил новый трофей рядом с другими кубками Лиги Чемпионов, завоеванными «Мадридом».

«Реал Мадрид» снова сотворил историю, в 14й раз выиграв Лигу Чемпионов и в 35й – Ла Лигу. Этот кубок, завоёванный в борьбе с таким легендарным клубом, как «Ливерпуль», запомнят, как величайшее достижение «Мадрида» в истории Лиге Чемпионов», - заявил президент клуба.

«Легенда нашего клуба все увеличивается. Мы обыграли четыре лучшие команды Европы, веря в свою победу до конца. Это был невероятный сезон. Пять побед в Лиге Чемпионов за восемь лет – болельщикам по всему миру будет сложно забыть такое».

«Реал Мадрид» вечен. Пришло время идти за 15м кубком».