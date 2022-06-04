«Реал Мадрид» хочет восстановить свою третью команду

«Реал Мадрид» может восстановить свою третью команду, которая прекратила существование в 2015 году. По информации сайта Grada Siete, клуб уже проинформировал федерацию Мадрида об идее восстановления команды С.

«Реал Мадрид С» играл в Терсере RFEF, руководство клуба видит в этой команде трамплин для игроков для попадания в «Кастилью». Сейчас игроки «Хувениль А» переходят напрямую во вторую команду «Мадрида», но это слишком резкий скачок. Новая команда С сделает переход более плавным.

Уже появляются имена кандидатов на пост главного тренера «Реал Мадрид С». Ставят на Виктора Гонсалеса – бывшего тренера «Мостолес», объявившего о своем уходе из команды, чтобы начать работу в «Хувениль Б» «Мадрида». Еще один кандидат – Эрнан Перес, работавший в «Хувениль А», и Альваро Арбелоа.