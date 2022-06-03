Тони Кроос разозлился на журналиста: «Он хотел услышать, что мы выиграли нечестно»

Восьмому номеру «Мадрида» не понравился вопрос журналиста по окончании финала Лиги Чемпионов. Немца, еще находящегося на газоне «Стад де Франс», спросили, был ли он удивлен тем, что «Ливерпуль» доминировал по ходу встречи. Кроосу это не понравилось, он дал жесткий ответ:

«У тебя было 90 минут, чтобы придумать нормальные вопросы, но ты смог придумать только этот дурацкий. Ты явно немец».

Сейчас, по прошествии нескольких дней, Тони Кроос вернулся к инциденту в подкасте Einfach mal luppen, в котором беседует со своим братом Феликсом на многочисленные темы каждую неделю:

«Почему я разозлился? Можно же спросить: «Как тебе матч?». Я никогда не говорил, что мы с первой до последней минуты будем придавливать «Ливерпуль» к стенке. Я первый, кто отмечал, что это равный матч, что, возможно, у «Ливерпуля» было больше моментов. Но мы выиграли матч, как делали это на протяжении последних месяцев. А он вместо этого хотел услышать, что мы победили нечестно. Мне не важно, как побеждать в финале, важно в нем побеждать».

«В этот момент я разозлился. Разозлился на него. Конечно, нам нужно было выдержать две-три фазы прессинга, я сказал об этом, когда был задан вопрос. Чего он ждал? Что мы будем доминировать над «Ливерпулем» 90 минут? Это команда мирового класса. Нужно было обыграть их, и мы это сделали».

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