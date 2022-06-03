«Реал Мадрид» заработал более 100 млн фунтов в Лиге чемпионов в сезоне 2021\22

УЕФА раскрыл доходы «Мадрида» за сезон Лиги чемпионов 2021/22 — это ошеломляющие 132 миллиона фунтов стерлингов.
Давайте посмотрим, как складывались доходы клуба:
1. Рейтинг УЕФА за 10 лет – 36,4 млн фунтов стерлингов.
2. Участие в групповом этапе ЛЧ — 15,64 млн фунтов стерлингов.
3. 5 побед на групповом этапе ЛЧ — 15,07 млн фунтов стерлингов
4. Бонус за выход в 1/8 финала ЛЧ — 9,6 млн фунтов стерлингов.
5. Бонус за выход четвертьфинал ЛЧ — 10,6 млн фунтов стерлингов.
6. Бонус за выход в полуфинал ЛЧ — 12,5 млн фунтов стерлингов.
7. Бонус за выход в финал ЛЧ — 15,5 млн фунтов стерлингов.
8. Бонус за победу в турнире - 4,5 млн фунтов стерлингов.
9. Рыночная оценка — 16,84 млн фунтов стерлингов.
Итого: 132,48 миллиона фунтов стерлингов.
Следует отметить, что в этом расчете не учтены доходы «Мадрида» от рекламы и телевизионных прав.
Вот расчет, подписанный президентом УЕФА:
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