«Реал Мадрид» заработал более 100 млн фунтов в Лиге чемпионов в сезоне 2021\22

УЕФА раскрыл доходы «Мадрида» за сезон Лиги чемпионов 2021/22 — это ошеломляющие 132 миллиона фунтов стерлингов.

Давайте посмотрим, как складывались доходы клуба:

1. Рейтинг УЕФА за 10 лет – 36,4 млн фунтов стерлингов.

2. Участие в групповом этапе ЛЧ — 15,64 млн фунтов стерлингов.

3. 5 побед на групповом этапе ЛЧ — 15,07 млн фунтов стерлингов

4. Бонус за выход в 1/8 финала ЛЧ — 9,6 млн фунтов стерлингов.

5. Бонус за выход четвертьфинал ЛЧ — 10,6 млн фунтов стерлингов.

6. Бонус за выход в полуфинал ЛЧ — 12,5 млн фунтов стерлингов.

7. Бонус за выход в финал ЛЧ — 15,5 млн фунтов стерлингов.

8. Бонус за победу в турнире - 4,5 млн фунтов стерлингов.

9. Рыночная оценка — 16,84 млн фунтов стерлингов.

Итого: 132,48 миллиона фунтов стерлингов.

Следует отметить, что в этом расчете не учтены доходы «Мадрида» от рекламы и телевизионных прав.

Вот расчет, подписанный президентом УЕФА: