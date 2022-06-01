Браим Диас выбирает между «Мадридом» и «Миланом»

Браим Диас провел хороший сезон в составе чемпионского «Милана» (31 матч в Серии А, три гола и три голевые передачи). Более того, он стал единственным в истории игроком до 23 лет, выигравшим тройную корону: Премьер-лигу («Манчестер Сити»), Ла Лигу («Реал Мадрид») и Серию А («Милан»). Сильный результат для его возраста. Сейчас перед Браимом открываются новые возможности: по идее, его ждет второй год аренды в «Милане», но игрок может избежать еще одного сезона в составе «россонери», если «Мадрид» встанет на пути.

Остаться в аренде еще на год. Браим носит в «Милане» «десятый» номер, чувствует себя там комфортно и любим тренером Стефано Пиоли, несмотря на нерегулярный выход в «старте» (из-за конкуренции с Салемакерсом), особенно во второй части сезона (после перенесенного коронавируса). Однако 31 сыгранный матч говорит о том, что Браим стабильно получал минуты. Вот почему вариант остаться в «Милане» на второй сезон весьма реален. Все стороны получат выгоду, а футболист – игровую практику.

«Милан» может его купить. Клуб, в котором Паоло Мальдини, с которым у Браима прекрасные отношения, является спортивным директором, захочет сохранить игрока, выкупив его у «Мадрида». В свое время Королевский клуб заплатил «МанСити» за Браима 17 млн евро плюс 7 млн евро бонусов в январе 2019-го. «Мадрид» и «Милан» могут достичь соглашения, но в этом случае «сливочные» всегда будет сохранять право выкупа. Королевский клуб не хочет полностью терять игрока. Это очевидно.

Вернуться в «Мадрид». Браим считает это хорошей идеей по двум причинам: он хочет добиться успеха в своей стране, Испании, и хочет быть поближе к семье, которая во главе с его отцом, Суфиэлем, продолжает жить в столице – именно Суфиэль управляет всеми профессиональными делами игрока. Возвращение в «Мадрид», конечно, влечет за собой риск получать меньше минут, поскольку конкуренция в этой зоне высока (Родриго, Вальверде, Асенсио...), и Браиму придется заслужить свое место – в «Милане» он уже прошел этот путь. Его контракт с «Мадридом» рассчитан до 2025 года.

В ближайшие недели будут новости, но будущее Браима в любом случае будет связано с одной их этих команд.

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