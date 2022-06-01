Тони Кроос объяснил свою реакцию на вопросы журналиста после финала с «Ливерпулем»

Тони Кроос разозлился на журналиста после финала Лиги Чемпионов, немцу не понравился вопрос, который ему задали, поэтому он сказал: «У тебя было 90 минут, и за это время ты придумал два дерьмовых вопроса».

Тони прокомментировал этот эпизод в подкасте Einfach mal luppen, который ведет его брат Феликс.

«Можно спросить: Что вы думаете о матче? Я никогда не говорил, что мы ставили «Ливерпуль» к стенке с первой по 90ую минуту. Я первый, кото заявлял, что это был равный матч, и, возможно, у «Ливерпуля» было больше голевых моментов. Но матч выиграли мы, но журналист хотел услышать, что мы победили несправедливо. Мне не важно, как выиграть, главное выиграть».

«Конечно я разозлился, конечно, мы должны были выдержать прессинг в этом матче. И я сказал ему об этом. Чего вы еще можно было ожидать? Что мы будем доминировать над «Ливерпулем» в течение 90 минут? Это команда мирового класса. Мы должны были обыграть их, и это то, что мы сделали».