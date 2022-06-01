Иско может снова работать под руководством Моуринью

Будущее Иско может быть связано с Италией – с «Ромой» Жозе Моуринью. По сообщениям издания Relevo, агент игрока Жорже Мендеш, представляющий также португальского тренера, активно работает над соглашением.

Победитель Лиги Конференций хочет усилить состав на будущий сезон, чтобы бороться в Лиге Европы под руководством Моуринью.

Иско может перейти в «Рому» бесплатно, его контракт с «Мадридом» истек.

Будущее футболиста может определиться в ближайшие дни, но не стоит исключать и шанс остаться в Испании – «Севилья» и «Бетис» также интересуются Иско.