Марсело попрощался с «Мадридом», но обещал вернуться

«Это невероятные эмоции, потому что, как я уже говорил, это была моя последняя игра за «Реал Мадрид», — сказал Марсело Cadena SER после финала Лиги чемпионов.

«Я покидаю «Реал Мадрид», и то, что я покидаю этот клуб, выиграв чемпионский титул и став самым титулованным игроком в истории клуба, доставляет мне огромную радость».

«Это не грустный день, это счастливый день».

«Я провел здесь много лет, много волшебных ночей на «Бернабеу», и я и моя семья очень гордимся этим».

Легендарный защитник провел 546 матчей за «Реал Мадрид» с момента прихода в клуб в 2006 году. В составе «сливочных» Марсело выиграл 25 титулов.

Затем Марсело поделился своими планами во время выступления на «Сантьяго Бернабеу».

«Я люблю этот клуб, я люблю наших болельщиков. Это лучший клуб в мире», — сказал он.

«Я очень счастлив. Я заканчиваю свой путь в «Мадриде» как игрок, но я обязательно буду частью этого клуба, потому что это моя жизнь. Я поиграю какое-то время, а затем вернусь сюда».

Таким образом, Марсело не уходит на пенсию, сообщается, что он планирует вернуться в Бразилию. Но мы будем рады возвращению легенды в составе тренерского штаба, скаутов или руководства клуба!