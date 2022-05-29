Флорентино Перес: «Игроки уже думают о следующем сезоне – для них это жизнь»

После победы в финале Лиги Чемпионов президент «Мадрида» Флорентино Перес поделился своими эмоциями, которые ему принесла долгожданная Десимокуарта.

О сезоне

«У нас очень хорошие игроки, это заслуга каждого. Я счастлив и доволен, как и все болельщики. Мы боролись и много работали в этом сезоне, чтобы сейчас быть здесь. В целом это был хороший сезон, мы уже отпраздновали победу в Ла Лиге, и это было вполне заслуженно. Это плод работы игроков, главного тренера и болельщиков».

О Куртуа

«Куртуа провел впечатляющий сезон, он настоящий мадридиста и, на мой взгляд, лучший вратарь в мире, поэтому мы его и взяли. «Мадрид» – это способ понимания жизни, с ее ценностями и иногда неприятными моментами, но эта связь между игроками и болельщиками очень важна».

Об Анчелотти

«Он хороший дирижер, который отлично знает психологию игроков, «Реал Мадрид» и футбол. И он прав, когда говорит, что считает самым важным отличием «Мадрида» от других клубов то, что игроки являются не только хорошими профессионалами, но и настоящими мадридистами».

О Мбаппе

«Мадрид» всегда будет продолжать работать над тем, чтобы иметь в своем составе лучших игроков, но Мбаппе уже забыт, все в порядке. «Мадрид» провел идеальный сезон».

О соперниках и их бюджете

«Да, «ПСЖ», «Челси», «Сити» и «Ливерпуль» обладают самыми большими бюджетными средствами, поэтому у них лучшие игроки, и поэтому эти раунды плей-офф так высоко ценятся всеми. Но в «Мадриде» мы делим не дивиденды, а способ понимания футбола, ценности, самоотверженность, самопожертвование, боевой дух, связь с болельщиками... Ценности, которые мы унаследовали от Сантьяго Бернабеу, и я всегда старался соответствовать обстоятельствам того пути, который он для нас наметил».

О будущих целях

«Я разговаривал с игроками, и они уже думают о следующем сезоне. Они говорят мне, что есть Клубный Чемпионат Мира, Суперкубок Европы... для всех них это жизнь. Они в восторге, атмосфера очень важна в каждом аспекте жизни, и в этом году была такая атмосфера, в которой, по моему мнению, большая заслуга Карло Анчелотти. Это результат того, что все сделано правильно».

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