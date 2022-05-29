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«У вас было 90 минут, и вы придумали 2 дерьмовых вопроса»: Кроос уничтожил немецкого репортера после финала ЛЧ

Тони Кроос Тони Кроос
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По окончании финального матча Лиги Чемпионов, Тони Крооса спросили, удивлен ли он тем, что «Ливерпуль» доминировал в игре.

«У вас было 90 минут, и вы придумали два дерьмовых вопроса. Два негативных вопроса, сразу понятно, что вы немец», — ответил игрок, уходя с интервью.

Кроос на самом деле получил поддержку от фанатов за этот поступок. Полузащитник был явно слишком эмоционален после игры, но этот вопрос — о команде, которая проиграла — был просто неактуален.

Тони Кроос выиграл свой пятый трофей Лиги чемпионов.

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