Тибо Куртуа: «Я видел много сообщений, в которых говорилось, что я буду унижен. Но все получилось наоборот»

«На пресс-конференции я сказал, что «Реал Мадрид» не играет в финалах, а выигрывает их», — сказал Тибо Куртуа после игры с «Ливерпулем».

«Я сказал, что сейчас нахожусь на правильной стороне истории, и я видел много сообщений, в которых говорилось, что я буду унижен. Но сегодня все было наоборот».

«Сегодня мне нужно было выиграть этот финал для моей карьеры и всей моей упорной работы, чтобы вызвать уважение к моему имени. Я не думаю, что ко мне проявляли достаточно уважения, особенно в Англии».

«Я получил много критики даже после отличного сезона, говорили, что я недостаточно хорош».

Куртуа показал великолепную игру против «Ливерпуля», сделав 9 сейвов. Его действия сыграли ключевую роль в победе «Мадрида» в финале.