Бензема не примет участие в пресс-конференции перед фианлом с «Ливерпулем» из-за суеверия

Ожидалось, что Карим Бензема будет сопровождать Карло Анчелотти на пятничной пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов.

По информации Соре, француз отклонил предложение из-за своих личных суеверий. 15 февраля, на следующий день после его пресс-конференции на «Парк де Пренс», «Реал Мадрид» проиграл со счетом 1:0.

Финал Лиги чемпионов также пройдет во Франции, но уже на «Стад де Франс».

Бензема – довольно суеверный человек. Например, он продолжает носить повязку на пальце, хотя предполагается, что он уже оправился от травмы.