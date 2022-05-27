Тони Кроос: «Мы не могли заменить Криштиану, пока Карим не взял эту роль на себя »

Тони Кроос сделал несколько заявлений перед финалом Лиги Чемпионов, в том числе о своем тренере – Карло Анчелотти.

«В финале Лиги Чемпионов нужно сделать все, что можешь. Мы делали это и по пути в финал. Сейчас мы здесь и хотим выиграть трофей, понимая, какому сильному сопернику противостоим».

«Было непросто стать еще лучшим игроком, чем Карим был до этого. Я на протяжении восьми сезонов наблюдал его в разных ипостасях, не на других позициях, а с точки зрения работы, которую он выполнял. Были моменты, когда ему приходилось тянуть команду за собой своими голами, были моменты, когда он больше поглядывал на лево или на право: Криштиану забивал по 50 голов за сезон, а слева у нас был Гарет в свои лучшие годы. Эти два столпа отпали. Пришли Винисиус и Родриго, которые отлично прогрессируют, но не забивают по 50 голов Криштиану, мы не могли заменить их одним игроком, пока Карим не взял эту роль на себя».