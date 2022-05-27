Федерико Вальверде: «Моя цель – стать эталоном как в «Мадриде», так и в сборной Уругвая»

Во вторник, несмотря на накопившуюся усталость после тренировки и разговора со СМИ в рамках дня открытых дверей в Вальдебебас, Федерико Вальверде дал интервью изданию AS, в котором проанализировал субботний финал в Париже, который он не хочет пропустить.

Как у вас дела?

Хорошо. Я с нетерпением жду финала.

Вы нервничаете?

Да, конечно, немного, это очевидно. Это часть футбола, игроки нервничают, тем более я, ведь мне предстоит сыграть в финале Лиги Чемпионов.

Но вы говорите, что мандраж помогает вам сосредоточиться, бороться в матче.

Конечно, потому что иногда, если твоя голова забита совсем другими вещами, другими моментами, которые не происходят, в итоге ты теряешь концентрацию. Лично мне стресс помогает оставаться сосредоточенным на игре, концентрироваться на каждом игровом эпизоде, быть начеку. Я приветствую этот мандраж, он является частью футбола – мне это только на пользу.

Какие у вас остались воспоминания о финалах «Мадрида» в Кубке Европы?

Если честно, воспоминаний не очень много, потому что в Уругвае было нелегко смотреть такие матчи, дома мы редко смотрели европейский футбол, да и не могли. Мы смотрели только местный футбол. Но когда я стал старше, мне удалось посмотреть последние чемпионства – я получил от них огромное удовольствие, но я также много страдал. Когда ты болельщик, но не можешь быть на поле, помогать, вносить свой вклад, когда ты дома, вот тогда тебе хуже всего. Но я очень рад за все, чего добились мои партнеры по команде, они это заслужили. Надеюсь, что мы, молодые игроки, сможем подарить им еще одну Лигу Чемпионов.

Отличительной чертой нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов стали ремонтады: «ПСЖ,» «Челси», «Сити»... Они войдут в историю, что бы ни случилось в финале. Справедливо ли, что эту Лигу Чемпионов выиграет «Мадрид», как сказал Луис Энрике?

Я бы хотел, чтобы все было по заслугам, если бы все было так, тогда, возможно, мы бы подняли титул. Но главное – это снова отработать со смирением и старанием в эту субботу, продолжать бороться до конца, как мы делали это в последних нескольких матчах, и я надеюсь, что дополнительная поддержка болельщиков нам очень поможет. Но главное – это смирение, физическая работа и холодная голове – чтобы все получилось, все должно работать как единый механизм.

Зидан назвал вас современным игроком, Анчелотти включил в число игроков, которые больше всего удивили его в раздевалке, тренер сборной Уругвая, Диего Алонсо, говорит, что вы «сеете футбол» и можете играть везде... Почему вы так нравитесь вашим тренерам?

(Смеется) Приятно слышать, что тренеры, с которыми ты работал или работаешь, хорошо отзываются о тебе, это наполняет тебя гордостью и мотивацией продолжать хорошо работать, продолжать стремиться и укреплять себя, где бы ты ни был, а в моем случае это «Мадрид» и сборная. Приятно слышать эти слова.

Должно быть, благодаря этой привычке не щадить себя на поле вы облегчаете жизнь своим тренерам.

Это моя работа, а также это мои ценности на поле: не отдавать мяч ни при каких условиях, всегда быть доступным для всей команды, даже когда я устал, помогать своим товарищам... Это то, как я играю. И когда ты побеждаешь, когда ты чего-то добиваешься, это приятно. Это поможет в конечном итоге стать эталоном как в «Мадриде», так и в сборной Уругвае, это моя цель.

Впереди вас ждет «Ливерпуль», команда, которая всегда отличалась высоким темпом, способностью придавать матчам скорость, превращать их в схватку. Команда, которая играет так же, как вы. Значит, это должен быть финал Вальверде?

Будем надеяться, что так и будет! «Ливерпуль» – великая команда, она является примером для футбола во всем мире и достойна восхищения. В ее составе очень хорошие игроки, и они очень хорошо работают. Физически они в полном порядке, когда они не выигрывают, что случается очень редко, они всегда продолжают бороться, пока не сравняют счет, а затем всегда берут инициативу в свои руки... Они заслуживают быть в финале. Недавно я посмотрел их матчи, они боролись за каждый титул, это достойно восхищения. Но у нас есть свои особенности, чтобы быть там, где мы есть.

«Ливерпуль» боролся за Премьер-Лигу до конца, но не смог ее выиграть. Хорошо ли это, потому что они будут с подорванным моральным духом, или плохо, потому что они выйдут на поле с желанием поквитаться?

Я думаю, что это не имеет никакого отношения к делу. Очевидно, что, когда ты не выигрываешь титул, ты злишься и страдаешь. Но думаю, что финал Лиги Чемпионов не может сравниться с чем-то другим. Он уникален. У них будут силы для субботнего финала, а мы должны быть хладнокровны и сконцентрированы, быть в распоряжении наших партнеров и команды, чтобы выложиться по максимуму. И даже если мы устанем, мы должны продолжать пытаться, продолжать бороться.

Кто вас пугает в «Ливерпуле», и кого вы больше всего уважаете?

Всех, я думаю, если я назову одного, это будет неуважительно по отношению к другим игрокам «Ливерпуля». Это отличный состав, и они усердно работают на каждом участке поля. Те, кто на скамейке запасных, также находятся в очень хорошей форме, и когда они выходят на поле, то всегда совершают революцию в матче. Это отличная команда, от первого до последнего игрока.

Перед первым матчем ½ финала с «Манчестер Сити» вы сказали, что вернули себе место в составе после того, как его потеряли, и что не хотите, чтобы это повторилось вновь. Вас отягощали мысли о том, что вам не удается закрепиться в «старте»?

Да, да, конечно, это трудно, а иногда очень трудно. Когда ты хочешь играть и не играешь, когда ты хочешь больше минут и не получаешь их... Я молод и хочу играть, и, если этого не происходит, тебе приходится нелегко. Но именно в этот момент нужно успокоиться, больше работать, хорошо тренироваться, хорошо отдыхать, правильно питаться, поставить себе цель вернуться в стартовый состав. Это является основополагающим.

Теперь вы точно закрепились в основе, в этом нет никаких сомнений: вы начали с первых минут пять из шести матчей плей-офф в этой Лиге Чемпионов. Вы прошли путь от Птички (прозвище Феде – Pajarito – прим. ред.) до Сокола (теперь его называют Halcon – прим. ред.).

Это точно! Мы полностью изменились.

Вам нравится новое прозвище?

Да, вполне. По крайней мере, оно чуть больше наводит страх (смеется).

В прошлом году вы сказали, что делали вещи, которые не подобают игроку «Мадрида», и поэтому играли не так часто. Что в вас изменилось?

Я сильно изменился. Сейчас я стал более зрелым не только в футбольном, но и в личном плане, что всегда важно для футболиста. Дома я больше забочусь о своем питании, отдыхе, работаю над своим мышлением, я спокойнее отношусь к ситуациям, которые могут быть как очень хорошими, так и плохими. Нужно сохранять спокойствие, и я много работал над тем, чтобы все это объединилось, чтобы все было цепочкой, которая движется в одном направлении, чтобы все шло хорошо. Все это принесло мне огромную пользу, и благодаря этому я нахожусь там, где нахожусь.

Много ли вы размышляли над травмами, которые свалились на вас?

Нет, совсем нет. Потому что все в жизни происходит не просто так. Если у меня было так много травм, значит, я что-то делал неправильно. Это помогает тебе совершенствоваться, это сигналы, которые жизнь дает вам для исправления ситуации. Лично мне травмы помогли вырасти как в футболе, так и в личном плане.

Теперь у вас гораздо больше стимула пробовать бить из-за пределов штрафной. Раньше вы были более застенчивым в этом смысле, не давали себе волю. Это заслуга Анчелотти?

Он много просил меня об этом, довольно много и уже достаточно давно. Я думаю, что сейчас я отшлифовываю свой удар. В последнее время в сборной Уругвая я был на ведущих ролях в этом плане, и это придало мне уверенности, чтобы вернуться в «Мадрид» и показать, что это одно из моих главных качеств. Я должен это показать. Надеюсь, что смогу забить гол в финале. Это было бы прекрасно.

Мбаппе в итоге не перешел в «Мадрид», и в тот же день, когда стало известно о его решении, вы опубликовали в своих социальных сетях сообщение следующего содержания: «Быть игроком «Мадрида» – это привилегия, которая выпадает не каждому». И, конечно, все интерпретировали это как укол в адрес француза, который предпочел «ПСЖ» новому приключению в «Мадриде».

Нет, нет. Каждый интерпретирует это так, как хочет. Я использую свои социальные сети, чтобы информировать людей, и речь шла о «Реал Мадрид», я говорю о себе и своей команде. Те, кто хочет интерпретировать вещи по-своему, это их дело. Мы знаем, что за игрок Мбаппе, мы знаем, что он из себя представляет, что он дает своей команде, он впечатляющий игрок. Однако мы думаем только о победе в субботнем финале, о завоевании еще одного титула для «Реал Мадрид». Что касается Мбаппе, то я предпочитаю больше не комментировать эту ситуацию.

Что бы вы отдали за победу в Лиге Чемпионов?

Многое... Все, я думаю. Это уникальный трофей для любого игрока в мире. Я готов отдать многое. Кроме моего сына... Возможно, я бы отдал жену (смеется). Нет, нет, я шучу! Но я бы многое отдал, не каждый день выпадает возможность сыграть в финале. Надеюсь, мы сможем поднять титул над головой.

«Мадрид» выиграл Ла Лигу, до этого Суперкубок Испании и сейчас может завершить этот сезон победой в Лиге Чемпионов. И это все в «Мадриде», который, как говорили, переживал переходный период. Команда чувствовала себя недооцененной?

Когда иногда результат не в твою пользу, два или три матча, в которых все идет не так, как бы тебе хотелось, всегда начинаешь слышать мнения. И это нормально, это часть футбола, когда у команды что-то не получается, всегда ищут повод, чтобы ее покритиковать. Однако эта критика дала нам много мотивации, чтобы продолжать прибавлять и расти в течение всего года. И чтобы дойти до финала, в котором мы сыграем уже в эту субботу.

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