Судья финала Лиги Чемпионов: кто такой Клеман Тюрпен?

Помимо 22 игроков, которые будут участвовать в финале Лиги Чемпионов, на поле «Стад де Франс» будет еще одно действующее лицо – арбитр. На этот раз честь судить самый важный матч сезона достанется местному арбитру, французу Клеману Тюрпену.

40-летний специалист работает арбитром на международной арене с 2010 года и будет судить свой первый финал Лиги Чемпионов УЕФА, после того как он выполнял функции четвертого судьи на финале 2018 года между «Мадридом» и «Ливерпулем».

Тюрпен судил семь матчей Лиги Чемпионов в этом сезоне, включая первый матч четвертьфинала между «Челси» и «Мадридом» на «Стэмфорд Бридж». В прошлом сезоне он судил финал Лиги Европы УЕФА.

Судейский состав на финал Лиги Чемпионов-2022:

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Ассистенты: Николя Данос, Сирил Грингор (оба – Франция)

Четвертый судья: Бенуа Бастьен (Франция)

VAR: Жером Брисар (Франция)

Ассистенты VAR: Вилли Делажо (Франция), Массимилиано Иррати (Италия), Филиппо Мели (Италия).

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