Мбаппе рассказал об «особой связи» с «Миланом»: мадридист жестоко троллит его

«У меня особенная связь с «Миланом», — сказал Килиан Мбаппе в очередном интервью.
«Когда я был маленьким, у меня была итальянская няня, и я проводил много времени с ее семьей, а они были фанатами «Милана».
«Благодаря им я болел за «Милан» и смотрел много их игр. Если я когда-нибудь сыграю в Италии, то только за «Милан».
Отлично для Мбаппе: у парня буквально есть команда, за которую он хочет играть в каждой высшей лиге.
Все эти годы он говорил нам, как сильно он хочет присоединиться к «Мадриду» только для того, чтобы подписать продление с «ПСЖ»… а теперь он говорит о своей любви к «Милану».
Вот что написал в Twitter мадридист Муддассир Хуссейн о заявлениях Килиана.
«На этой неделе мы узнали:
Связь с «Миланом». Почему? Няня.
Связь с «Ливерпулем». Почему? Моя мама.
Связь с «Мадридом». Почему? Клуб мечты.
Связываюсь с «ПСЖ». Почему? Я парижанин.
Связь со Слизерином. Почему? Я змея.
Где-то у него должна быть футболка «Баварии».
Это человек, который оставляет все двери открытыми».
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