Мбаппе рассказал об «особой связи» с «Миланом»: мадридист жестоко троллит его

«У меня особенная связь с «Миланом», — сказал Килиан Мбаппе в очередном интервью.

«Когда я был маленьким, у меня была итальянская няня, и я проводил много времени с ее семьей, а они были фанатами «Милана».

«Благодаря им я болел за «Милан» и смотрел много их игр. Если я когда-нибудь сыграю в Италии, то только за «Милан».

Отлично для Мбаппе: у парня буквально есть команда, за которую он хочет играть в каждой высшей лиге.

Все эти годы он говорил нам, как сильно он хочет присоединиться к «Мадриду» только для того, чтобы подписать продление с «ПСЖ»… а теперь он говорит о своей любви к «Милану».

Вот что написал в Twitter мадридист Муддассир Хуссейн о заявлениях Килиана.

«На этой неделе мы узнали:

Связь с «Миланом». Почему? Няня.

Связь с «Ливерпулем». Почему? Моя мама.

Связь с «Мадридом». Почему? Клуб мечты.

Связываюсь с «ПСЖ». Почему? Я парижанин.

Связь со Слизерином. Почему? Я змея.

Где-то у него должна быть футболка «Баварии».

Это человек, который оставляет все двери открытыми».