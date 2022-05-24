Куртуа: «Серхио Рамос много шутил в первые два или три года над голом в Лиссабоне»

Тибо Куртуа дал интервью Хорхе Вальдано для Movistar Plus+. Голкипер, в том числе, говорил о шутках Серхио Рамоса по поводу пропущенного им гола в ворота «Атлетико» в финале Лиги Чемпионов в Лиссабоне.

«Первые пару лет он много шутил на эту тему. Каждый раз, когда мы играли в Лиге Чемпионов, Real Madrid TV включал финал в Лиссабоне…Мы обычно были в массажном зале с физиотерапевтами, когда показывали момент с голом, Серхио подходил ко мне, чтобы сказать: «Бери, Тибо!». Было тяжело, потому что мы тогда выиграли Ла Лигу с «Атлетико», а через неделю нас окатили ушатом холодной воды. Гол на последних минутах — это не то же самое, как если бы тебе забили на 75й минуте игры. Сейчас я надеюсь выиграть Лигу Чемпионов с «Мадридом».