Несостоявшиеся трансферы Флорентино Переса

Когда тебе звонят из мадридского «Реала», трудно отказать. Тем более, если звонит президент – Флорентино Перес, привыкший к громким и звездным подписаниям. Но, помимо Килиана Мбаппе, не состоялись и другие крупные сделки.

Давид Вилья, Эрлин Холанд, Массимилиано Аллегри, Франк Рибери... Ниже мы рассмотрим несколько несостоявшихся трансферов «Мадрида».

Давид Вилья: план «А» нового мадридского «Реала» Флорентино в 2009 году

Флорентино Перес стал президентом «Реал Мадрид» в 2009 году и готовил новый галактический проект. Криштиану Роналду, Кака и... Давид Вилья. Нападающий «Валенсии» в то время был целью президента мадридского «Реала». Он был очень близок к переходу на «Бернабеу».

Но произошла смена президента «Валенсии», которая не согласилась на переговоры с «Мадридом». В итоге в следующем сезоне Вилья перешел в «Барселону», а на его место пришел Карим Бензема. Время доказало его важность в плане производительности, хотя француз и не был главным игроком.

Франк Рибери: виноват ужин

Рибери был лучшим игроком Бундеслиги. А несколько лет спустя, в 2013 году, он занял третье место в голосовании за Золотой Мяч. Франк Рибери был еще одним давним желанием Флорентино Переса, которое должно было исполниться. За игрока предлагали до 80 миллионов евро, как он признался Bild. Но «Бавария» отказывалась идти на уступки.

И директора знали, кого нужно убедить, чтобы трансфер не состоялся. Ули Хёнесс рассказал агентству DPA, что когда Рибери был на грани перехода в мадридский «Реал», все изменил званый ужин.

«Когда в 2010 году казалось, что история Рибери в «Баварии» подходит к концу, потому что агенты Франка практически продали его в «Реал Мадрид», мы пригласили его и его жену Вахибу пообедать с нами. Вечер прошел замечательно, а в полночь Вахиба наконец сказала: «Франк, мы остаемся в Мюнхене!»

Давид Де Хеа: знаменитая ночь с факсом

Испанец должен был заменить Кейлора Наваса, готовящегося покинуть «Мадрид». Это был последний день августа 2015 года, и все выглядело так, будто «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» заключили соглашение в полночь.

Часы пробили 00:00, а официального подтверждения от клубов все не было. Наконец, «красные дьяволы» сорвали переговоры, и Де Хеа не приехал. Кейлор Навас остался в воротах, выиграв несколько титулов Лиги Чемпионов. Испанскому вратарю не так сильно повезло в своей команде.

Эрлин Холанд: недавнее сорвавшееся подписание

Еще один игрок, которого Флорентино выбрал для своего последнего спортивного проекта. Перспективного нападающего сватали «Мадриду» после того, как норвежец достиг больших рекордов по забитым мячам в Бундеслиге. Но, в конце концов, его травмы и большие финансовые ожидания игрока и его окружения привели к тому, что он перешел в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Массимилиано Аллегри: должен был прийти вместо Анчелотти

Зинедин Зидан решил покинуть тренерский мостик мадридского «Реала», и пришло время найти нового наставника на «Сантьяго Бернабеу». До Карло Анчелотти именно Аллегри был «избранником» Флорентино в качестве главного тренера. Он даже достиг соглашения, но предпочел вернуться в «Ювентус».

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