Феде Вальверде обвинил Мо Салаха в неуважении к «Мадриду» после комментариев о мести

Наверное, никто не был так счастлив получить «Реал Мадрид» в качестве соперника в финале Лиги чемпионов, как Мохамед Салах.

Египтянин сказал, что пришло «время отомстить», вспомнив поражение «Ливерпуля» от «Мадрида» в финале 2018 года.

Теперь мы узнали, что игроки «сливочных» думают о словах Салаха, и, оказалось, они не очень довольны.

«Очевидно, что это слова, которые каждый может воспринимать так, как хочет», — сказал полузащитник «Реала» Феде Вальверде, которого цитирует Marca.

«Я его противник, и это похоже на неуважение к гербу «Мадрида» и игрокам клуба».

«Единственное, что мы должны сделать, — это выложиться на полную, попытаться показать, почему мы в финале, и будем надеяться, что сможем подарить еще один трофей нашим болельщикам».