Отказ Мбаппе открывает новые опции для «Мадрида»

План «Мадрида» на будущее рухнул после решения Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ». Француз должен был стать центральной фигурой новой команды «сливочных» на ближайшие годы, но теперь это не так.

Сейчас клуб будет строить проект, основываясь на костяке команды, которая стала чемпионом Ла Лиги и вышла в финал Лиги Чемпионов в этом сезоне.

Это хороший фундамент, к тому же в команде есть молодые игроки, готовые расти, такие как Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга, Винисиус и Родриго.

Решение Мбаппе потрясло «Реал Мадрид», но в то же время клуб находится в сильном финансовом положении: у «Мадрида» есть более 200 миллионов евро на трансферы и нет проблем с лимитом заработной платы.

Политика «Реал Мадрид» заключается в том, чтобы не быть опрометчивым в своих решениях, но теперь «сливочные» могут быть немного более активными на рынке и проявить свои финансовые возможности.

Кого «Реал Мадрид» может подписать вместо Мбаппе?

Подписание Антонио Рюдигера уже сняло давление на линию обороны, но у «Мадрида» есть много возможностей для усиления состава.

Два левых защитника из сборной Испании, Хосе Гайя и Маркос Алонсо, выставлены на продажу, а еще одно имя, которое приходит на ум, это Орельен Тчуамени: «Реал Мадрид» теперь в состоянии конкурировать с предложениями для «Монако» от команд английской Премьер-лиги.

Впереди дуэт Мбаппе-Бензема уже невозможен, но Королевский клуб раздумывает над тем, стоит ли сделать сильное подписание в этой области.

Это непросто, поскольку Эрлин Холанд и Мбаппе уже заняты. Два лучших чистых нападающих, которые есть в наличии, – это Роберт Левандовски и Харри Кейн, но их нелегко совместить с Бензема.

Решением могут стать игроки, которые сейчас не являются звездами, но движутся в этом направлении, например, Рафаэль Леао из «Милана» или Дарвин Нуньес из «Бенфики».

Были некоторые сомнения по поводу того, перейдет ли футболка с номером 7 от Эдена Азара к Мбаппе. Карло Анчелотти недавно подтвердил, что Азар останется, и, хотя он проигрывает конкуренцию Винисиусу и Родриго, решение Мбаппе может позволить бельгийцу попытаться стать тем игроком, которого «Реал Мадрид» подписал три года назад.

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