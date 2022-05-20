«Реал Мадрид» – «Бетис». Карло Анчелотти: «Мы хотим попрощаться с нашими болельщиками в Ла Лиге на хорошей ноте»

Карло Анчелотти провел пресс-конференцию перед заключительным матчем «Мадрида» в Ла Лиге в этом сезоне. В 38-м туре Королевский клуб на «Бернабеу» примет «Бетис», игра состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

О финальном матче

«Ощущения хорошие, потому что мы хотим попрощаться с нашими болельщиками в этом последнем матче на домашнем стадионе на хорошей ноте. Это был отличный сезон, болельщики очень помогли нам. В Ла Лиге нужно играть хорошо с первого до последнего тура, наша цель ясна – показать хорошую динамику при поддержке наших болельщиков, чтобы победить в финале».

«Матч должен быть интенсивным. Мы хорошо провели последние игры после того, как победили в Ла Лиге, мы продолжали бороться. Завтра мы хотим сделать то же самое, футболисты, которые не выходили против «Кадиса», получат игровое время».

О Гарете Бэйле

«Сегодня Гарет тренировался, он пока не готов на 100%. Завтра посмотрим, сможет ли он быть на скамейке запасных. Я должен оставить двух игроков на трибуне, это непросто. Все знают, что контракт Гарета с «Мадридом» заканчивается, не так важно, сыграет он завтра или нет, потому что он уже часть истории этого клуба и навсегда останется в памяти болельщиков «Мадрида».

О восстановившихся

«Я думаю предоставить игровое время футболистам, которым оно нужно. Вернутся Модрич и Марсело, они восстановились. Алаба будет тренироваться в общей группе с понедельника».

О прощании с игроками

«Я не говорил об этом с ними, потому что сейчас все сосредоточены на подготовке к 28 мая. Вернутся Иско и Марсело… почти все готовы играть. На поле выйдут те, кому нужна практика перед финалом Лиги Чемпионов».

О волнении перед финалом

«Мы не должны забывать о радости от этого матча. Нормально опасаться сильного соперника. Сегодня мы счастливы, мы наслаждаемся моментом, я не беспокоюсь, потому что еще есть время на подготовку».

«Мы там, где хотели бы быть многие – это самый важный футбольный матч в мире. Пока мы наслаждаемся, волнение может появиться незадолго до матча. А потом может быть либо счастье, либо грусть».

О стартовом составе в Париже

«У меня нет сомнений, кроме одного: будут важнее футболисты, которые начнут матч, или которые его завершат».

О том, что у «Мадрида» больше времени на подготовку, чем у «Ливерпуля»

«У «Ливерпуля» более сложная ситуация, чем у нас, они готовятся к важным матчам, но времени на подготовку к финалу у нас столько же, сколько и у них. Да, у нас больше возможностей думать о матче, но это никак не повлияет на результат».

О чемпионском коридоре

«Два клуба, которые выиграли турниры в Испании – это «Бетис» и «Реал Мадрид». Нам предстоит отличный матч высокого уровня. Мы все им насладимся: и «Бетис», и «Мадрид», и болельщики. Мне хотелось бы сделать для них чемпионский коридор, потому что Кубок Короля в Испании очень важен».

О Килиане Мбаппе

«Свое время я провожу в Вальдебебас, в машине и дома, иногда в хороших ресторанах Мадрида, но меня об этом не спрашивают. На сегодняшний день мадридисты предвкушают финал Лиги Чемпионов, мы надеемся выиграть 14 кубок и больше ни о чем не думаем».

Об отношении раздевалки к новостям о Мбаппе

«Это не изменит наших целей. Мы в хорошей форме, атмосфера хорошая. Мы подготовимся к предстоящему матчу наилучшим образом, мы с нетерпением его ждем. Все, что происходит вокруг, все разговоры на нас не влияют. Мы сосредоточены и надеемся спокойно подойти к матчу».

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