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«Криштиану долго не раздумывал»: фанаты «Мадрида» реагируют на то, что Мбаппе, похоже, не хочет покидать «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе, кажется, слишком  долго не может решить, хочет ли он покинуть «ПСЖ» и присоединиться к «Мадриду».

По словам Фабрицио Романо, Мбаппе попросил больше времени на раздумья несмотря на то, что, по сути, договорился с «Мадридом».

Болельщики в Твиттере теряют терпение.

Вот некоторые комментарии:

CR7 Rap Rhymes: «Криштиану Роналду не думал дважды, прежде чем присоединиться к «Мадриду». А Мбаппе нужно 100 раз подумать, прежде чем принять решение. «Мадрид» никогда не найдет второго такого игрока, как Криштиану Роналду».

Mark Goldbridge: «Мбаппе не серьезно относится к тому, чтобы стать великим. Роналду перебрался из Лиссабона в «Юнайтед» и затем в «Мадрид» с целью обеспечить себе величие. Мбаппе прячется во французской лиге, играя в легкий футбол за деньги».

CamavingaZone: «Если Мбаппе останется в «ПСЖ», наша 14-я победа в ЛЧ в Париже будет самой большой местью, когда наши болельщики отправятся праздновать перед домом Мбаппе».

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