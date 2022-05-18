Агенты Марсело прибыли в Вальдебабас, чтобы обсудить его будущее

Хотя казалось, что это последний сезон Марсело в «Мадриде», похоже, что не все так однозначно. Контракт бразильца с клубом истекает 30 июня, но он может продлить его еще на год. По информации GOL TV, агенты футболиста прибыли в Вальдебебас сегодня утром.

«Реал Мадрид» может пойти на продление соглашения, учитывая, что Марсело является капитаном команды и имеет вес в раздевалке, несмотря на то, что не был основным игроком Карло Анчелотти. Бразилец продолжает оставаться профессионалом на поле и за его пределами.

Так или иначе, впереди решающий матч сезона – финал Лиги Чемпионов, где Марсело может проявить себя, и тогда его шансы на новый контракт точно повысятся.