Возможные изменения в составе «Мадрида» на будущий сезон: 3 игрока придут, 9 покинут команду

Сразу после финала Лиги Чемпионов Карло Анчелотти будет смотреть вперед, размышляя о том, как будет выглядеть состав «Мадрида» в сезоне 2022/23.

3 позиции для усиления

Правый защитник: несмотря на подписание Рюдигера, Анчелотти думал об усилении позиции правого защитника.

Полузащита: Тони Кроосу, Каземиро и Луке Модричу уже перевалили за 30, и «Мадрид» нуждается в новом мощном полузащитнике.

Атака: команде Анчелотти нужен еще один игрок, чтобы эта атака стала абсолютно безжалостной.

3 потенциальных трансфера

Рис Джеймс — идеальный вариант на позицию правого защитника. «Реал Мадрид» следит за ним, но с трансфером могут возникнуть сложности.

Орельен Чумени находится в поле зрения «Мадрида» в качестве полузащитника.

Килиан Мбаппе — знаменитый игрок, который сделает атаку «Мадрида» еще более разрушительной, чем она есть. Хорошая новость заключается в том, что ПСЖ еще ни о чем не договорился с игроком.

9 игроков могут покинуть команду

Этим летом «Реал Мадрид» могут покинуть как минимум 9 игроков: Марсело, Иско, Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Лука Йович, Хесус Вальехо, Мариано, Дани Себальос и Эден Азар.