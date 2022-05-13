Иско подпишет контракт с агентством Жорже Мендеша

Согласно информации сайта managingmadrid.com, Иско подпишет контракт с агентством Gestifute, которым руководит португальский суперагент Жорже Мендеш, и станет его новым представителем. После восьми лет работы в «Реал Мадрид» контракт Иско истекает этим летом, и «Мадрид» не намерен предлагать игроку продление. Иско идет по стопам Марко Асенсио, который недавно подписал контракт с португальским суперагентом. Оба игрока могут рассчитывать на большие трансферы этим летом.

Иско был связан с переездом в Севилью, причем в свободном агенте были заинтересованы как «Севилья» Лопетеги, так и «Бетис» Пеллегрини. Теперь, благодаря помощи Жорже Мендеша, на первый план могут выйти другие претенденты. Иско будет стремиться заключить как минимум еще один выгодный контракт до окончания своей карьеры.

Большинство болельщиков «Реал Мадрид» надеются, что Иско перейдет в клуб, который поможет ему вернуть свою лучшую форму. Немногие футболисты, играя на максимуме своих возможностей, демонстрируют такое техническое качество, каким обладает Иско. Его время в столице Испании было наполнено как взлетами, так и падениями, но в конечном итоге Иско уедет с полным шкафом трофеев и, возможно, с пятым кубком Лиги Чемпионов.

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