«Реал Мадрид» - «Леванте»: статистика перед матчем

Сегодня «Реал Мадрид» принимает «Леванте» на «Сантьяго Бернабеу». Вот интересные статистические данные перед матчем:

«Реал Мадрид» сумел победить «Леванте» только один раз за последние 4 матча дома в Ла Лиге.

После поражения в прошедшем матче от «Ателтико», «Реал Мадрид» рискует проиграть второй матч подряд в Ла Лиге впервые с мая 2019 года, если уступит «Леванте».

«Леванте» выиграл три из последних шести матчей в Ла Лиге.

«Реал Мадрид», как и «Бетис» - команда, потерявшая наименьшее количество очков, забивая первый гол в матче в этом сезоне: они выиграли 20 матчей из 21.

Иско забил 5 голов в 16 матчах против «Леванте» в Ла Лиге, а также сделал две голевые передачи – больше, чем любой другой соперник в турнире.

Нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо забил 5 голов «Мадриду» в Ла Лиге в составе трех разных команд (один с «Хетафе», три с «Валенсией» и один с «Вильярреалом»). Ни один игрок не забивал «Мадриду», играя за четыре разные команды в Ла Лиге в XXI веке.

Противостояние между тренерами «Мадрида» Карло Анчелотти и «Леванте» Алессио Лиши станет третьим итальянским противостоянием в истории турнира, после двух побед Клаудио Раниери с «Валенсией» над «Атлетико» Арриго Сакки в сезоне 1998\99.